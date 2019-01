Chelsea, César Azpilicueta valide le recrutement de Christian Pulisic

Le latéral des Blues est heureux de pouvoir compter sur le renfort du jeune américain la saison prochaine et est revenu sur le nul contre Southampton.

Lié à Chelsea jusqu'en 2022 après sa récente prolongation, César Azpilicueta est désormais un cadre dans le vestiaire des Blues. Ambitieux, le latéral espagnol aimerait certainement de nouveau remporter des trophées avec le club londonien et notamment une nouvelle fois la Premier League, voir même la Ligue des champions. Pour parvenir à ses ambitions, Chelsea a notamment recruté Christian Pulisic pour l'été prochain.

L'international américain a été acheté 64 millions d'euros au Borussia Dortmund et a été prêté dans la foulée au club allemand. Il rejoindra les Blues dès l'été prochain et apportera ainsi une solution offensive supplémentaire au club londonien. Dans un entretien accordé au site officiel de Chelsea, César Azpilicueta a validé le recrutement de Christian Pulisic et espère qu'il aura du succès chez les Blues.

Objectif C1

"Chelsea est un top club et la compétition est très élevée. À chaque moment, nous avons besoin e faire des résultats et de performer. C’est le cas depuis longtemps à Chelsea et ce sera toujours pareil. Mais bien sûr, je suis heureux que nous ayons signé Christian Pulisic. Il est un jeune joueur, très talentueux. Il viendra cet été, donc pour les six prochains mois, il sera avec le Borussia. Mais je suis ravi que nous ayons un jeune joueur et j’espère qu’il fera de bonnes choses avec nous", a admis le latéral espagnol.

L'ancien de l'OM est revenu sur le match nul contre Southampton : "Bien sûr, il est frustrant de ne pas marquer deux matches consécutifs à domicile. C’est difficile, c’était 0-0 et nous voulions évidemment les trois points. Nous n’avons pas pu le faire, nous sommes évidemment frustrés. Nous allons évidemment travailler pour nous améliorer car nous devons marquer des buts et continuer à ne pas céder car, si nous combinons le travail de défense et les buts, nous obtiendrons des points à coup sûr".

"Après la saison dernière où nous avons manqué la Ligue des champions, cette saison, le minimum est de figurer dans le top quatre. C’est encore long d’ici au mois de mai et parfois, pendant la saison, les périodes sont meilleures ou plus mauvaises. Pour le moment, quand on ne gagne pas un match chez soi, le sentiment n’est pas positif, mais il faut en tirer les leçons. Nous ne pouvons pas changer le résultat maintenant, mais nous pouvons travailler pour nous améliorer. Nous avons encore beaucoup de jeux à jouer et nous pouvons toujours atteindre notre objectif", a conclu Azpilicueta .