Chelsea - Cech de retour comme conseiller technique

L'ancien gardien des Blues, qui a passé 11 ans à Stamford Bridge, est de retour après avoir pris sa retraite du côté d'Arsenal.

Petr Cech est de retour à dans un rôle de conseiller technique et de la performance après avoir mis fin à sa belle carrière avec . Le gardien de but fait ainsi son retour à Stamford Bridge après y avoir passé onze saisons ; lui qui était arrivé lors de la révolution menée par José Mourinho à l'été 2004.

Il a par la suite porté le maillot des Blues à 494 reprises, avant de rejoindre Arsenal en 2015. Le voilà donc de retour dans un environnement familier pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

"Je me sens privilégié d'avoir cette opportunité de rejoindre à nouveau Chelsea pour créer à nouveau le meilleur environnement possible pour poursuivre les succès que le club a connu ces 15 dernières années, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. J'ai hâte pour ce nouveau challenge et j'espère que je pourrai utiliser toute ma connaissance du football et mon expérience pour aider l'équipe à obtenir en plus de succès à l'avenir."

Son nouveau rôle consistera à donner des conseils concernant les questions de performance, tout en oeuvrant à créer des liens solides entre l'équipe première et le centre de formation. Il travaillera de concert avec la directrice Marina Granovskaia, qui s'est dite ravie de son retour : "Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Petr à Chelsea.

"Pendant sa carrière de joueur ici il a été l'un des plus dévoués, les plus brillants et les plus réfléchis que nous ayons eu. Nous avons toujours espéré que quand Petr serait prêt à prendre sa retraite, nous le verrions de nouveau à Chelsea et nous sommes ravis d'ajouter son expérience et son expertise au staff technique."

Lors de son passage dans l'ouest de Londres, Cech a participé activement à la conquête de quatre titres de champions d' , quatre Cups, trois League Cups, une et une . Parti ensuite à Arsenal, il a disputé l'ultime rencontre de sa carrière contre les Blues, lors de la dernière finale d'Europa League, perdue par les Gunners (1-4).