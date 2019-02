Chelsea - Caballero félicite Kepa et considère "fou" de parler de son prix

L'Argentin félicite son coéquipier pour son adaptation à la Premier League et considère qu'il ne doit pas être jugé sur le prix de son transfert.

Willy Caballero a félicité Kepa Arrizabalaga pour son adaptation résussie au championnat anglais, considérant "fou" de parler de son indemnité de transfert de 72 millions de livres (environ 80 millions d'euros), sachant comment le marché a évolué ces dernières années. L'arrivée de Kepa pour remplacer Thibaut Courtois, gardien le plus cher de l'histoire, en a interrogé plus d'un l'été dernier à Stamford Bridge.

Cela n'a pas destablisé l'espagnol, qui a prouvé qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour se faire une place en Premier League. Malgré l'inconstance de son équipe, il a terminé 2e du Golden Glove, devant le gardien de Manchester City, Ederson. Alors qu'il n'a que 24 ans, Caballero est de 13 ans son aîné, et se dit impressionné par son jeune coéquipier.

"Il est très bon depuis le premier match"

"Tout d'abord, nous avions besoin d'un gardien bon au pied", a déclaré l'Argentin à Goal. "Il est en confiance et a une bon jeu au pied, court comme long. Il a aussi de bons réflexes, il est très bon. Je pensais qu'il aurait besoin de quelques semaines ou mois car l'adaptation à la Premier League nécessite parfois un peu de temps, mais il est très bon depuis le premier match."

"Je pense que le football est devenu fou ces trois ou quatre dernières années. Quand nous parlons d'un joueur à travers l'argent dépensé sur ce marché, c'est un peu fou. Nous ne devrions pas parmer d'argent, nous devons parler de ses prestations, qui sont très bonnes."

Plusieurs prêts à Ponferradina et au Real Valladolid ont aidé Kepa à viser plus haut, accélérant son ascension en Premier League et en équipe nationale. Le gardien était connu pour avoir joué milieu à Bilbao, perfectionnant ses compétences balle au pied, avant de rejoindre l'équipe de Maurizio Sarri, convaincu qu'il atteindra les sommets.

"C'est différent [en Angleterre]. Ce n'est pas facile pour un jeune gardien espagnol de s'adapter à ce championnat", avait-il dit après la dédfaite à Bournemouth (0-4). "Mais il progresse très rapidement. Il sera l'un des meilleurs gardiens d'Europe à l'avenir."