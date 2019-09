Chelsea - Brighton 2-0, premier succès à domicile pour Lampard

Frank Lampard a enfin pu goûter à une victoire comme manager à Stamford Bridge. Ce samedi, son équipe de Chelsea a dominé Brighton.

La série commençait à devenir pesante. Intronisé entraineur de cet été, Frank Lampard a connu des débuts plus que mitigés à domicile. Sur les trois premiers matches de , il n’a pris que deux points et n’a enregistré aucun succès. Même si les bonnes parties à l’extérieur contrebalancent le bilan, cela faisait inévitablement tache. Et, ce samedi, ses joueurs lui ont enfin permis de souffler.

C’est face à , une équipe du dernier tiers du classement, que les Blues ont réussi à vaincre le signe indien. La victoire a été, certes, longue à se dessiner, mais elle est méritée. Et, pour une fois, le travail a aussi été fait derrière, avec un clean sheet assuré.

17 - Willian has scored his first goal in 17 Premier League appearances for Chelsea since he last found the net against in January; he had attempted 32 shots without scoring between these goals in the league. Awaited. pic.twitter.com/ywKS2Rl2i4 — OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2019

La délivrance est venue à la 50e minute lorsqu’Adam Webster a fait chuter Ross Barkley dans la surface suite à un dégagement raté. Jorginho ne s’est pas posé la question et a transformé le pénalty sifflé. À 1-0, tout est subitement devenu plus facile pour les locaux. Et ces derniers parvenaient à doubler la mise à la 70e minute par le biais de Willian. Le Brésilien fusillait le gardien adverse sur un tir à ras de terre, après un service parfait de Callum Hodson-Odoi.

Le score n’a ensuite plus évolué, mais il aurait pu. Dans ce match complètement à sens unique et qui a vu Chelsea s’offrir 22 tirs au but, et ne concéder absolument aucune tentative cadrée. Une maitrise totale qui doit faire autant plaisir à Lampard que la communion vécue enfin comme il se doit avec les supporters. Ceux qui l’idolâtraient comme joueur, et qui rêvent de le voir réussir comme entraineur de leur équipe.