Chelsea - Bournemouth, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Chelsea vs AFC Bournemouth : détails du match

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea F.C. et l’AFC Bournemouth donneront le coup d’envoi le 10 octobre 2026 à 14 h 00 GMT (10 h 00 EST / 15 h 00 BST / 16 h 00 SAST).

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Chelsea reçoit Bournemouth après la trêve

Chelsea retrouve Stamford Bridge pour recevoir l’AFC Bournemouth lors de la 6e journée de la saison 2026-2027 de Premier League. Après des contretemps avant la trêve internationale d’automne, les deux équipes visent un nouveau départ et veulent prendre des points importants dans l’ouest de Londres. Chelsea cherchera à profiter de l’avantage du terrain pour renouer avec la victoire, tandis que le Bournemouth de Marco Rose tentera de transformer des prestations encourageantes en premier succès en championnat cette saison.

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Le faux pas de Chelsea avant la trêve dans le derby de l’ouest londonien

Chelsea aborde samedi à la recherche d’une réaction immédiate après sa défaite 3-0 à l’extérieur contre Brentford lors de la 5e journée, le 18 septembre. Après une première période vierge, des buts de Jaidon Anthony, Igor Thiago et Fábio Carvalho en seconde période ont fait tomber Chelsea. Ce résultat est intervenu après un match nul 2-2 à domicile contre Hull City, et laisse Chelsea en quête de l’efficacité qui lui avait permis d’enchaîner des victoires contre Fulham (3-2) et Brighton (4-3) plus tôt dans la saison.

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La courte défaite de Bournemouth contre Liverpool

Bournemouth se rend à Londres en quête d’un supplément d’efficacité après une défaite 1-0 à domicile, au terme d’un match disputé, contre Liverpool lors de la 5e journée, le 20 septembre. Les joueurs de Marco Rose ont affiché une organisation défensive disciplinée au Vitality Stadium avant qu’Alexander Isak n’ouvre le score à la 56e minute. Bournemouth s’est montré difficile à manœuvrer cette saison, avec des matches nuls convaincants contre Newcastle United (2-2) et Brentford (2-2), et s’appuiera sur son bloc compact pour gêner Chelsea.

Explication à Stamford Bridge

Les précédentes confrontations entre ces deux clubs ont donné lieu à des rencontres serrées et riches en buts, dont un spectaculaire 2-2 lors de leur dernier duel à Stamford Bridge. Chelsea comptera sur la créativité de Cole Palmer et Pedro Neto pour désorganiser les lignes adverses. De son côté, Bournemouth s’appuiera sur la stabilité dans l’axe apportée par Tyler Adams et Alex Scott pour perturber la relance de Chelsea et lancer des transitions rapides par Evanilson et Marcus Tavernier. Avec deux clubs désireux de lancer leur série automnale, l’affiche de samedi promet une rencontre intense.

Compositions probables

Chelsea : Martinez ; Fofana, Lacroix, Colwill ; Neto, Lavia, Henderson, Chavarria ; Palmer, Rogers ; Welbeck

Bournemouth : Petrovic ; Smith, Hill, Silva, Truffert ; Adams, Cook ; Rayan, Christie, Tavernier ; Evanilson

Actualité des équipes et effectifs

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, doit composer avec une longue liste d’absents à l’approche de ce match. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer et Jamie Gittens sont tous forfaits sur blessure, ce qui réduit les options de l’effectif à plusieurs postes. Aucune suspension n’est actuellement enregistrée, et des précisions sur la composition probable seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Bournemouth est également privé de plusieurs joueurs sous les ordres de Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert et David Brooks sont tous annoncés blessés. Comme pour Chelsea, aucune suspension n’est à signaler, et d’autres nouvelles de l’effectif seront confirmées à l’approche du match.

Forme

Chelsea a enregistré une victoire, un match nul et deux défaites lors de ses quatre derniers matches de Premier League, même si sa sortie compétitive la plus récente s’est soldée par une victoire 6-3 contre Leeds United en Carabao Cup. Son dernier résultat en championnat a été une défaite 3-0 contre Brentford, et Chelsea s’est également incliné 2-1 contre Arsenal plus tôt dans cette série. Les moments plus positifs ont été la victoire contre Brighton (4-3) et le match nul 2-2 contre Hull City, Chelsea ayant inscrit 16 buts sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues tout en en encaissant neuf.

Bournemouth a remporté une victoire, concédé deux matches nuls et subi une défaite lors de ses quatre dernières sorties en Premier League, avec aussi un succès en Carabao Cup contre Lincoln City (4-0) dans cette série de cinq matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Liverpool, et Bournemouth a fait match nul 2-2 contre Brentford puis Newcastle United en championnat. Une victoire 2-1 à l’extérieur contre la Real Sociedad en Ligue Europa a constitué son résultat marquant sur cette période.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un score de 2-2 à Stamford Bridge le 30 décembre 2025. Sur les cinq derniers face-à-face, Chelsea s’est imposé à deux reprises, contre une victoire pour Bournemouth et deux matches nuls. La seule victoire à l’extérieur dans cette série est intervenue lorsque Chelsea s’est imposé 1-0 à Bournemouth en septembre 2024.