Chelsea vs AFC Bournemouth : détails du match

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea FC et l'AFC Bournemouth donneront le coup d'envoi le 10 octobre 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

Chelsea reçoit Bournemouth pour le choc de l'après-trêve

Chelsea retrouve Stamford Bridge pour recevoir l'AFC Bournemouth à l'occasion de la 6e journée de la saison 2026-2027 de Premier League. Après des revers avant la fenêtre internationale d'automne, les deux équipes visent à relancer leur dynamique et à prendre des points précieux dans l'ouest de Londres. Chelsea cherchera à tirer profit de son terrain pour renouer avec la victoire, tandis que le Bournemouth de Marco Rose tentera de transformer des prestations encourageantes en premier succès en championnat cette saison.

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Le faux pas de Chelsea avant la trêve dans le derby de l'ouest londonien

Chelsea aborde samedi en quête d'une réaction immédiate après une défaite 3-0 à l'extérieur contre Brentford lors de la 5e journée, le 18 septembre. Après une première période sans but, des réalisations de Jaidon Anthony, Igor Thiago et Fábio Carvalho en seconde période ont fait tomber Chelsea. Ce résultat faisait suite à un match nul 2-2 à domicile contre Hull City, laissant Chelsea désireux de retrouver l'efficacité qui lui avait permis d'enchaîner des victoires contre Fulham (3-2) et Brighton (4-3) plus tôt dans la saison.

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La courte défaite de Bournemouth contre Liverpool

Bournemouth se rend à Londres en quête d'un déclic offensif après une défaite 1-0 à domicile, au terme d'un match disputé, contre Liverpool lors de la 5e journée, le 20 septembre. Les hommes de Marco Rose ont affiché une organisation défensive disciplinée au Vitality Stadium avant qu'Alexander Isak n'ouvre le score à la 56e minute. Bournemouth s'est montré difficile à manœuvrer cette saison, avec des matches nuls convaincants contre Newcastle United (2-2) et Brentford (2-2), et s'appuiera sur son bloc compact pour gêner Chelsea.

Explication à Stamford Bridge

Les précédentes confrontations entre ces deux clubs ont donné lieu à des rencontres serrées et prolifiques, dont un spectaculaire 2-2 lors de leur dernier duel à Stamford Bridge. Chelsea comptera sur la créativité de Cole Palmer et Pedro Neto pour déstabiliser les lignes adverses. De son côté, Bournemouth misera sur la solidité axiale de Tyler Adams et Alex Scott pour perturber la relance de Chelsea et lancer des transitions rapides par l'intermédiaire d'Evanilson et Marcus Tavernier. Les deux clubs étant désireux de lancer leur série automnale, le match de samedi promet d'être intense.

Nouvelles des équipes et effectifs

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, doit composer avec une longue liste d'absents à l'approche de ce match. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer et Jamie Gittens sont tous forfait en raison d'une blessure, ce qui réduit les options de l'effectif à plusieurs postes. Aucune suspension n'est actuellement recensée et des mises à jour sur les compositions probables seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Bournemouth est également privé de plusieurs joueurs sous les ordres de Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert et David Brooks sont tous annoncés blessés. Comme pour Chelsea, aucune suspension n'est à signaler et d'autres nouvelles de l'effectif seront confirmées à l'approche de la rencontre.

Forme

Chelsea a enregistré une victoire, un nul et deux défaites lors de ses quatre derniers matches de Premier League, même si sa sortie la plus récente toutes compétitions confondues s'est soldée par une victoire 6-3 contre Leeds United en Carabao Cup. Son dernier résultat en championnat a été une défaite 3-0 contre Brentford, et Chelsea s'est également incliné 2-1 contre Arsenal plus tôt dans cette série. Les motifs d'encouragement sont venus des victoires contre Brighton (4-3) et du nul 2-2 contre Hull City, Chelsea ayant marqué 16 buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues tout en en encaissant neuf.

Bournemouth a remporté un match, en a fait deux nuls et en a perdu un lors de ses quatre dernières sorties en Premier League, avec également une victoire en Carabao Cup contre Lincoln City (4-0) sur cette série de cinq matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Liverpool, et Bournemouth a fait match nul 2-2 contre Brentford puis Newcastle United en championnat. Une victoire 2-1 à l'extérieur contre la Real Sociedad en Ligue Europa a constitué son résultat marquant sur cette période.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un score de 2-2 à Stamford Bridge le 30 décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Chelsea s'est imposé à deux reprises, contre une victoire pour Bournemouth et deux matches nuls. Le seul succès à l'extérieur dans cette série est intervenu lorsque Chelsea s'est imposé 1-0 à Bournemouth en septembre 2024.