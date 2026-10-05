Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoBournemouth
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Avec le concours de

Chelsea - Bournemouth, aperçu de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Chelsea vs Bournemouth
Premier League
Chelsea
Bournemouth

Présentation complète du match entre Chelsea et Bournemouth en Premier League. Nous passons en revue les résultats de la 5e journée, la forme du moment et les principaux enjeux avant ce choc de samedi après-midi à Stamford Bridge.

Chelsea vs AFC Bournemouth : détails du match

crest
Premier League - Journée 6
Stamford Bridge

Chelsea FC et l'AFC Bournemouth donneront le coup d'envoi le 10 octobre 2026 à 14h00 GMT (10h00 EST / 15h00 BST / 16h00 SAST).

Chelsea reçoit Bournemouth pour le choc de l'après-trêve

Chelsea retrouve Stamford Bridge pour recevoir l'AFC Bournemouth à l'occasion de la 6e journée de la saison 2026-2027 de Premier League. Après des revers avant la fenêtre internationale d'automne, les deux équipes visent à relancer leur dynamique et à prendre des points précieux dans l'ouest de Londres. Chelsea cherchera à tirer profit de son terrain pour renouer avec la victoire, tandis que le Bournemouth de Marco Rose tentera de transformer des prestations encourageantes en premier succès en championnat cette saison.

Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Le faux pas de Chelsea avant la trêve dans le derby de l'ouest londonien

Chelsea aborde samedi en quête d'une réaction immédiate après une défaite 3-0 à l'extérieur contre Brentford lors de la 5e journée, le 18 septembre. Après une première période sans but, des réalisations de Jaidon Anthony, Igor Thiago et Fábio Carvalho en seconde période ont fait tomber Chelsea. Ce résultat faisait suite à un match nul 2-2 à domicile contre Hull City, laissant Chelsea désireux de retrouver l'efficacité qui lui avait permis d'enchaîner des victoires contre Fulham (3-2) et Brighton (4-3) plus tôt dans la saison.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

La courte défaite de Bournemouth contre Liverpool

Bournemouth se rend à Londres en quête d'un déclic offensif après une défaite 1-0 à domicile, au terme d'un match disputé, contre Liverpool lors de la 5e journée, le 20 septembre. Les hommes de Marco Rose ont affiché une organisation défensive disciplinée au Vitality Stadium avant qu'Alexander Isak n'ouvre le score à la 56e minute. Bournemouth s'est montré difficile à manœuvrer cette saison, avec des matches nuls convaincants contre Newcastle United (2-2) et Brentford (2-2), et s'appuiera sur son bloc compact pour gêner Chelsea.

Explication à Stamford Bridge

Les précédentes confrontations entre ces deux clubs ont donné lieu à des rencontres serrées et prolifiques, dont un spectaculaire 2-2 lors de leur dernier duel à Stamford Bridge. Chelsea comptera sur la créativité de Cole Palmer et Pedro Neto pour déstabiliser les lignes adverses. De son côté, Bournemouth misera sur la solidité axiale de Tyler Adams et Alex Scott pour perturber la relance de Chelsea et lancer des transitions rapides par l'intermédiaire d'Evanilson et Marcus Tavernier. Les deux clubs étant désireux de lancer leur série automnale, le match de samedi promet d'être intense.

Nouvelles des équipes et effectifs

Chelsea vs Bournemouth Équipes probables

Entraineur

  • X. Alonso

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, doit composer avec une longue liste d'absents à l'approche de ce match. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer et Jamie Gittens sont tous forfait en raison d'une blessure, ce qui réduit les options de l'effectif à plusieurs postes. Aucune suspension n'est actuellement recensée et des mises à jour sur les compositions probables seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Bournemouth est également privé de plusieurs joueurs sous les ordres de Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert et David Brooks sont tous annoncés blessés. Comme pour Chelsea, aucune suspension n'est à signaler et d'autres nouvelles de l'effectif seront confirmées à l'approche de la rencontre.

Forme

CHE

CHE - Forme

BHA
V4-3
ARS
D2-1
LEE
V6-3
HUL
N2-2
BRE
D3-0
But marqué (encaissé)
13/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BOU

BOU - Forme

NEW
N2-2
LIN
V4-0
BRE
N2-2
RSO
V1-2
LIV
D0-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Chelsea a enregistré une victoire, un nul et deux défaites lors de ses quatre derniers matches de Premier League, même si sa sortie la plus récente toutes compétitions confondues s'est soldée par une victoire 6-3 contre Leeds United en Carabao Cup. Son dernier résultat en championnat a été une défaite 3-0 contre Brentford, et Chelsea s'est également incliné 2-1 contre Arsenal plus tôt dans cette série. Les motifs d'encouragement sont venus des victoires contre Brighton (4-3) et du nul 2-2 contre Hull City, Chelsea ayant marqué 16 buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues tout en en encaissant neuf.

Bournemouth a remporté un match, en a fait deux nuls et en a perdu un lors de ses quatre dernières sorties en Premier League, avec également une victoire en Carabao Cup contre Lincoln City (4-0) sur cette série de cinq matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Liverpool, et Bournemouth a fait match nul 2-2 contre Brentford puis Newcastle United en championnat. Une victoire 2-1 à l'extérieur contre la Real Sociedad en Ligue Europa a constitué son résultat marquant sur cette période.

Confrontations directes

Face à face

ChelseaNulBournemouth
2
3
0
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un score de 2-2 à Stamford Bridge le 30 décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Chelsea s'est imposé à deux reprises, contre une victoire pour Bournemouth et deux matches nuls. Le seul succès à l'extérieur dans cette série est intervenu lorsque Chelsea s'est imposé 1-0 à Bournemouth en septembre 2024.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google