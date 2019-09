Chelsea - Barkley : "Je suis le tireur de penalty et je prendrai le prochain"

Le milieu de terrain des Blues a relativisé la gravité de son échec contre Valence, même s'il a admis que c'était une déception d'avoir perdu.

Chelsea s'est incliné à domicile ce mardi pour son retour en Ligue des champions. Une défaite contre Valence (0-1) marquée par l'échec de Ross Barkley sur penalty à quelques minutes du terme. Le milieu de terrain l'affirme, il est le tireur désigné et le restera malgré ce loupé.

Avant cet échec, ce dernier avait été en discussions avec plusieurs de ses coéquipiers - Willian, Jorginho et Tammy Abraham - pour savoir lequel d'entre eux allait frapper. Mais après que l'arbitre ait vérifié la main de Daniel Wass à l'aide du VAR, c'est bien lui qui s'est présenté.

"Quand je suis sur le terrain, je prends les penaltys, a-t-il ensuite réagi. Bien sûr que je ne l'ai pas bien tiré mais tout le monde en rate. Je n'ai pas marqué mais je me sentais confiant. S'il y avait eu un autre penalty dans le match, j'aurais été en confiance pour le frapper.

"Vous pouvez manquer des penaltys, a ensuite estimé le joueur. Ce n'est pas la fin du monde. Nous avons encore cinq matches dans cette phase de poules que nous essaierons de gagner. Cela n'a pas tourné en notre faveur."

Depuis son arrivée à Londres, Barkley a tiré cinq autres penaltys, de même que Willian et Abraham, à qui il ne tient d'ailleurs pas rigueur. "Nous avons beaucoup de bons tireurs dans l'équipe mais sur la feuille dans le vestiaire il écrit que c'est moi qui les tire si je suis sur le terrain. Sinon, c'est Jorginho.

"Mais comme avec tous les joueurs, parfois vous vous sentez en confiance mais on peut tous en louper. Il sont en confiance pour tirer les penaltys également mais je m'entraîne tous les jours pour cela. Je ne les manque pas à l'entraînement et j'en ai marqué pendant la préparation. J'en ai manqué quand j'étais à . Je suis dégoûté mais ce sont des choses qui arrivent."

Barkley est ensuite revenu sur sa discussion avec ses coéquipiers avant de frapper. "C'était plus du genre 'bonne chance'. Ils m'encourageaient et auraient bien voulu le frapper aussi mais j'étais en confiance. C'est une soirée décevante. C'est un résultat décevant de ne pas prendre les trois points et pour moi de ne pas avoir bien tiré."

doit désormais se concentrer sur son match contre ce dimanche à Stamford Bridge (17h30). Des Reds qui ont également perdu pour leurs débuts sur la scène continentale (0-2 à ).