Chelsea - Bakayoko : "Ce qui me manque c'est d'être régulier"

Auteur d'une saison encourageante avec l'AC Milan, Tiémoué Bakayoko va retourner à Chelsea où il espère enchaîner.

Dans une interview accordée à L'Equipe, l'ancien milieu de terrain de l'AS revient sur sa belle saison milanaise et évoque son avenir, lui qui espère se relancer du côté de la saison prochaine.

Sa saison à l'

"C'est une saison qui m'aura beaucoup aidé. J'ai vécu des moments difficiles, surtout au début. J'ai eu du mal à m'adapter à cette nouvelle vie en , à la langue, à mes coéquipiers... Dès que j'ai eu la chance de jouer ce premier match en tant que titulaire, je me suis vite adapté et je ne suis plus sorti de l'équipe. Si je devais résumer cette saison, je dirais qu'elle est positive. Je démarre mal, et ça finit très bien. C'est comme les histoires à l'eau de rose (sourire), ça a mal commencé pour bien finir. Je suis un peu triste de quitter cette ville, mais c'est la vie. Il faut suivre son propre chemin et des fois, ce n'est pas toujours là où tu as envie d'être."

Son irrégularité ces dernières saisons

"Je pense que ce qu'il me manque encore, c'est d'être régulier. Je suis content, car à Milan, j'ai progressé là-dessus, j'ai enchaîné plusieurs mois à un très bon niveau, ce qui n'était pas dans mon habitude."

Son avenir à Chelsea

"Il me reste trois années de contrat. Je n'ai pas le choix. Ce qui se passera après, je n'en ai pas la certitude, mais je dois retourner à Chelsea, c'est la seule chose que l'on sait."

"C'est sûr qu'un jour j'aimerais jouer à Paris"

Gennaro Gattuso

"C'était difficile d'entendre certaines choses, sachant qu'elles étaient fausses, et que ça ne s'était pas passé de cette manière-là. Mais on connaît le monde dans lequel on est, il suffit d'une information, de comment chacun analyse la chose... Mais c'est comme ça, je ne leur en veux pas."

Leonardo et le PSG

"Je suis content pour lui. Leonardo m'a fait venir au Milan, c'est lui qui m'a permis de revenir à mon niveau aujourd'hui en me faisant confiance. J'ai beaucoup de respect pour lui, et pour le club de Milan d'ailleurs. Je suis content qu'il vienne à Paris, c'est mon club de coeur, c'est ma ville. Je suis persuadé qu'il va faire du bon boulot. Je lui souhaite le meilleur là-bas. C'est sûr qu'un jour j'aimerais jouer à Paris, je ne peux pas mentir là-dessus. Cela représente beaucoup pour moi et pour mes proches. On est des vrais Parisiens."

Le racisme en Italie

"C'est pas facile, j'ai essayé de prendre du recul. Pour l'avoir vécu en direct, ce n'est pas une situation facile à vivre, tu peux sortir de ton match. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour vaincre ça. Il y a eu des actions, notamment de la part de Raheem Sterling en , qui a fait une pétition. Si chacun de nous essaye de faire quelque chose, on peut diminuer le racisme à grande échelle. Arrêter les matches ? C'est une solution. Mais est-ce que ça ne donnerait pas raison à ces gens ? Il faut trouver un juste milieu."

Retrouver l'équipe de

"Ça va passer par le terrain, et de grosses performances. Et surtout par le fait d'être régulier sur six mois et sur une saison. À un moment donné, je n'avais pas le niveau souhaité pour être en équipe de France. Ça viendra. J'y suis déjà allé, j'y reviendrai. Il faut juste être patient."