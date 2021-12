Chelsea : avalanche de fins de contrat en défense, Tuchel serein

Troisième de Premier League avec 5 points de retard sur Manchester City, tenant du titre, Chelsea réalise une première moitié de saison particulièrement porteuse d'espoirs. Déjà champions d'Europe la saison dernière, les hommes de Thomas Tuchel restent dans la lignée de leur exercice 2020-21, et peuvent légitimement nourrir de grandes ambitions durant les prochains mois, y compris en C1.

Si les Blues seront opposés au LOSC en huitièmes de finale et ont donc hérité d'un tirage au sort plutôt clément sur le papier, encore faut-il se montrer à la hauteur de l'évènement. Mais avant cela, c'est un hiver mouvementé qui se profile à Londres. Antonio Rudiger, Cézar Azpilicueta, Andreas Christensen et Thiago Silva arrivent tous en fin de contrat... Une situation un brin problématique.

Néanmoins, si ces quatre joueurs seront susceptibles de signer des précontrats avec des clubs concurrents dès le mois de janvier, Thomas Tuchel n'est pas de nature à s'en inquiéter. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur allemand s'est même dit totalement confiant.

"Ils ne vont pas tout gâcher comme ça",

"Inquiet ? Non, pas vraiment. J'ai eu peur maintenant quand tu m'en as parlé, mais ce sentiment va disparaître à nouveau ! Je pense que tous ces joueurs savent très bien à quel point nous les apprécions, le grand rôle qu'ils jouent dans nos plans, dans la présence de cette équipe et de ce club. Et je pense qu'ils en sont très conscients et qu'ils ne vont pas tout gâcher comme ça", a-t-il confié, serein.

"Bien sûr, c'est leur droit maintenant de faire des choses, mais c'est aussi leur droit de rester avec nous, de créer un avenir et de faire partie de l'avenir du Chelsea Football Club. Et nous sommes honorés, nous sommes honorés avec patience, nous sommes honorés aussi avec confiance, et nous sommes honorés avec une confiance dans la relation entre les joueurs et le staff, mais aussi entre les joueurs et le club, et c'est ainsi que cela doit être", a ensuite insisté l'ancien du Paris Saint-Germain. Dans le même cas de figure vis-à-vis de Kylian Mbappé, pas sûr que le PSG soit si tranquille...