Chelsea : agacé par ses joueurs, Sarri quitte l'entraînement

Agacé après une dispute entre Higuain et Luiz, Maurizio Sarri a quitté l'entraînement de Chelsea à la veille de la finale de la Ligue Europa.

Les Blues de affrontent , mercredi (21 heures), en finale de . Agacé par ses joueurs, Maurizio Sarri, le manager italien de Chelsea, a quitté l'entraînement à la veille de la finale ce mardi soir.

Lors du dernier entraînement, David Luiz et Gonzalo Higuain se sont retrouvés au duel vers la fin d'un match d'entraînement et le ton est monté. Ce qui a particulièrement énervé Maurizio Sarri. À tel point que l'ancien boss du Napoli a carrément décidé de quitter l'entraînement, jetant sa casquette puis la piétinant au sol.

Pour rappel, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek et Antonio Rudiger sont d'ores et déjà out pour la finale côté blues. De son côté, N'Golo Kanté est toujours incertain. En effet, l'interrogation reste de mise alors que moins de 24 heures nous séparent du rendez-vous de Bakou. La présence du Français fait toujours l'objet d'un sérieux doute. Ce dernier est en délicatesse avec un genou.

"Je pense que c'est du 50-50 pour le moment. Hier, 60-40 pour sa non-présence. Aujourd'hui 50-50. Il était un peu mieux ce matin.", avait confié Sarri en conférence de presse ce mardi. De là à dire que les Blues n'ont pas préparé la rencontre dans les meilleures conditions...