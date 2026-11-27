Partager Suivez GOAL sur Google

Chelsea a recruté l’adolescent burkinabè Mohamed Zongo, qui rejoindra Stamford Bridge après ses 18 ans l’an prochain. Le milieu de terrain devait initialement rejoindre Strasbourg, autre club du groupe, mais ses performances lors d’essais ont convaincu Chelsea d’accélérer son arrivée, quelques semaines seulement après ses débuts en équipe nationale A face à l’Argentine, à Buenos Aires.

Publicité

Chelsea change de plan après les essais

Zongo a signé un précontrat au centre d’entraînement de Chelsea, à Cobham, jeudi, jour de ses 17 ans, selon l’Evening Standard. BlueCo, propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, avait conclu un accord pour son recrutement en décembre 2025, avec l’intention initiale de l’envoyer dans le club français.

Son club actuel au Burkina Faso a indiqué que la direction de Chelsea avait changé de plan après ses performances convaincantes lors d’essais. Les clubs anglais ne pouvant enregistrer officiellement des joueurs venus de l’étranger avant leurs 18 ans, son arrivée est attendue au début du mercato de janvier 2028.

Des débuts en équipe nationale A face à l’Argentine

Zongo n’a pas encore disputé la moindre minute en équipe première en club, mais il a fait ses débuts internationaux le mois dernier, à seulement 16 ans. Il est entré en jeu lors d’une défaite 7-0 face à l’Argentine en match amical, à Buenos Aires.

Il s’est d’abord fait remarquer lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2025, au Qatar, en inscrivant le but de la victoire lors du succès surprise du Burkina Faso contre l’Allemagne en huitièmes de finale, avant l’élimination de son équipe face à l’Italie en quarts. Le meneur de jeu a terminé le tournoi avec deux buts et trois passes décisives en six matches. Son nom avait également été associé à Villarreal.

Publicité Publicité

Un nouveau mouvement entre Chelsea et Strasbourg

Cet accord est le dernier mouvement en date entre les deux clubs de BlueCo. Andrey Santos, Mike Penders, Ben Chilwell et Filip Jorgensen ont tous rejoint Strasbourg depuis Chelsea, en prêt ou dans le cadre d’un transfert définitif, tandis qu’Emmanuel Emegha et Valentin Barco ont tous deux fait le chemin inverse vers l’ouest de Londres cet été.

Chelsea continue de cibler de jeunes talents et a également intensifié son intérêt pour le jeune joueur de Côme Jacobo Ramon . BlueCo a racheté Chelsea à Roman Abramovich en mai 2022, avant d’acquérir une participation de près de 100 % dans Strasbourg.

Zongo devra attendre 2028

Zongo devra désormais attendre janvier 2028 pour commencer officiellement sa carrière à Chelsea, après avoir brillé lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans sous les yeux de recruteurs de plusieurs grands clubs européens.