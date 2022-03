Chelsea : Abramovitch démis de ses fonctions par la Premier League

Roman Abramovitch a été démis de ses fonctions de président de Chelsea par la Premier League.

Cette décision fait suite à la décision du gouvernement britannique de sanctionner l'oligarque russe et de geler ses avoirs.

Une déclaration de la Premier League anglaise a confirmé la décision samedi, mais le club sera toujours autorisé à jouer des matchs malgré cette décision.

"Suite à l'imposition de sanctions par le gouvernement britannique, le Board de la Premier League a démis Roman Abramovich de ses fonctions de président du Chelsea Football Club.

"La décision du Board n'a pas d'impact sur la capacité du club à s'entraîner et à jouer ses matchs, comme le prévoient les termes d'une licence délivrée par le gouvernement qui expire le 31 mai 2022."

Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour Chelsea ?

L'annonce de la Premier League ne change pas grand-chose, si ce n'est de dire qu'Abramovich n'est plus le bienvenu dans le football anglais.

Elle fait suite à la déclaration du gouvernement britannique selon laquelle Abramovitch était sanctionné pour ses positions "pro-Kremlin" et qu'il entretenait "une relation étroite avec le chef de guerre Vladimir Poutine depuis des décennies". Il a également été accusé de "déstabiliser l'Ukraine".

Abramovich a maintenant été essentiellement retiré de son rôle de directeur, lui qui était en place depuis sa prise de contrôle des Blues en 2003. Une telle décision aurait normalement contraint le Russe à une vente, bien qu'elle soit sans importance dans ce sens puisque le processus de vente de Chelsea est déjà en cours.

Quant à l'impact sur Chelsea sur le terrain, ce sera "business as usual", comme l'a dit Thomas Tuchel après la victoire contre Norwich, les joueurs de l'ouest de Londres pouvant toujours remplir leurs obligations de match en Premier League, FA Cup et Ligue des champions.

Quid de la vente ?

Abramovitch a annoncé la semaine dernière qu'il confiait la gestion de Chelsea à des administrateurs à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'homme de 55 ans a mis le club en vente et attendait des offres de plus de 3 milliards de livres sterling, mais ses avoirs ont été gelés alors que le gouvernement britannique prend des mesures contre les personnalités associées au président russe Vladimir Poutine.

GOAL a confirmé que la vente du club est officiellement en suspens suite à cette dernière annonce.

Le duo helvético-américain Hansjorg Wyss et Todd Boehly, le milliardaire turc Muhsin Bayrak et le duo américain Jamie Reuben et Nick Candy font partie des candidats qui ont manifesté leur intérêt pour la reprise du club depuis qu'Abramovitch a confirmé qu'il voulait vendre.