Chelsea - Abraham veut s'inspirer de l'exemple Lewandowski

Le jeune attaquant de 22 ans veut se servir de l'exemple de son homologue polonais, très bon contre les Blues, pour poursuivre sa progression.

L'attaquant de Tammy Abraham estime que Robert Lewandowski est la référence que les autres attaquants doivent viser et ajoute que c'est son objectif d'atteindre le niveau auquel le tueur à gages du joue actuellement.

L'attaquant de 22 ans a vu de près l'excellence de l'international polonais puisque les Blues se sont inclinés 7-1 sur l'ensemble des deux matches de la face aux Bavarois, après avoir subi une cuisante défaite 4-1 en .

"Pour moi, c'est le meilleur buteur du monde en ce moment et c'est le niveau auquel je dois arriver et m'améliorer", a déclaré Abraham à propos du buteur de 31 ans dans une interview au Telegraph.

"C'est ce que j'aspire à être et venir ici et jouer contre lui est une grande courbe d'apprentissage, une grande expérience pour moi. Je dois me construire pour la saison prochaine et pour les années à venir afin d'atteindre ce niveau."

Abraham cherche à s'améliorer après une saison au cours de laquelle il a marqué 15 buts en 34 sorties en , et a vu Chelsea terminer quatrième du championnat anglais, atteindre les huirièmes de finale de la Ligue des Champions et terminer en finale de la .

"C'est le Chelsea Football Club, a déclaré Abraham. Il y aura toujours des normes élevées et une forte concurrence. C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant, alors je dois me battre pour ma place, ça ne sera jamais facile.

"Ce n'était pas facile au début de la saison, mais je me suis investi dans l'équipe et c'est ce que je dois continuer à faire. C'est une saison phénoménale pour moi et pour tous. Je ne pouvais pas demander une meilleure saison.

"J'ai eu quelques difficultés ici et là, mais j'en suis sorti plus fort et je dois me préparer pour la saison prochaine : bien commencer, bien finir. C'est mon objectif. Ce [Bayern] est le haut niveau, donc la saison prochaine, je dois relever la barre et recommencer."