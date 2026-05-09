Chelsea a enfin mis fin à sa série noire en décrochant son premier point en Premier League depuis plus de deux mois, et ce, sur la pelouse d’Anfield

Samedi après-midi, Liverpool n’a pas réussi à s’imposer à domicile face à Chelsea. Grâce à une ouverture du score somptueuse de Ryan Gravenberch, l’équipe d’Arne Slot avait pourtant bien entamé la rencontre, mais, après quatre-vingt-dix minutes, le score final était de 1-1. Les Reds ne sont donc pas encore mathématiquement qualifiés pour la Ligue des champions, tandis que les Blues, après six défaites consécutives, peuvent se satisfaire d’avoir pris un point.

Cinq Néerlandais figuraient d’ailleurs au coup d’envoi à Anfield : Virgil van Dijk, Gravenberch, Cody Gakpo et Jeremie Frimpong chez les Reds, Jorrel Hato chez les Blues.

Les Reds ont parfaitement entamé la rencontre et ouvert le score dès l’entame. Après une passe astucieuse du brillant Rio Ngumoha, Gravenberch a magnifiquement envoyé le ballon dans la lucarne depuis l’entrée de la surface : 1-0. Juste après, Van Dijk a eu une énorme occasion de marquer le deuxième but, mais, seul devant le but, il a tiré au-dessus.

Le match bascule alors : Chelsea prend le contrôle et se montre menaçant, notamment par l’intermédiaire de Marc Cucurella. L’égalisation se dessine et intervient à la 35^e minute : un coup franc d’Enzo Fernández, qui échappe à toute la défense, surprend Giorgi Mamardashvili (1-1).

Les Blues pensaient même doubler la mise juste après la pause, mais le but de Cole Palmer était refusé pour hors-jeu, tout comme, dans la foulée, celui de Curtis Jones à l’autre bout du terrain.

Au fil des minutes, l’élan des Blues s’est toutefois émoussé, offrant à Liverpool plusieurs opportunités. Dominik Szoboszlai a trouvé le poteau, puis une tête de Van Dijk a heurté la barre transversale.

En fin de match, les deux équipes ont poussé pour l’emporter, mais aucun but n’a été inscrit. Chelsea met ainsi fin à sa série noire en Premier League et décroche son premier point depuis le 4 mars. Liverpool, de son côté, approche de la ligne d’arrivée sans avoir encore assuré à 100 % sa qualification pour la Ligue des champions.