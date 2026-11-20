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Chelsea s’est vu infliger une lourde amende et imposer un plan d’action pour améliorer le comportement de ses supporters après des chants discriminatoires dans le parcage visiteur. La Fédération anglaise de football a pris cette décision à l’issue d’une enquête sur des incidents survenus lors du parcours du club en coupe nationale plus tôt cette année.

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Une lourde amende pour Chelsea

La Fédération anglaise de football (FA) a infligé une amende de 150 000 £ à Chelsea à l’issue d’une enquête disciplinaire sur des chants anticatholiques et anti-irlandais. Les faits se sont produits en janvier, lors de la victoire du club sur le terrain de Charlton Athletic au troisième tour de la Coupe d’Angleterre. Une partie des supporters venus soutenir Chelsea a tenu des propos discriminatoires.

« Chelsea FC n’a pas veillé à ce que ses spectateurs et/ou supporters (ainsi que toute personne se présentant comme supporter ou sympathisant) ne se comportent pas de manière inappropriée, offensante, injurieuse ou insultante, en faisant expressément ou implicitement référence à la religion ou aux convictions », peut-on lire dans le communiqué officiel de l’instance dirigeante.

Le nombre de participants, un facteur déterminant

Chelsea a reconnu les faits reprochés lors de sa victoire 5-1, au cours d’un parcours qui l’a ensuite mené en finale de la Coupe d’Angleterre, où il s’est incliné de justesse 1-0 face à Manchester City. Le club a toutefois tenté de contester la sévérité de l’amende.

Selon les conclusions de la FA, les chants discriminatoires ont duré environ une minute et n’ont pas été répétés pendant le match. La commission a néanmoins souligné que le « facteur aggravant majeur » était le nombre élevé de supporters ayant participé à ces insultes sectaires, ce qui appelait une réponse ferme des autorités du football.

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La direction de Chelsea réagit à la décision

Le club a rapidement réagi à cette décision disciplinaire en rappelant clairement sa position sur le comportement des supporters. Cette réaction intervient peu après que la FA a elle-même été sanctionnée d’une amende par l’UEFA pour des chants discriminatoires similaires entonnés par des supporters anglais en déplacement, lors de la victoire de l’Angleterre en Espagne dimanche en Ligue des nations.

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« Nous condamnons sans équivoque ce comportement », a déclaré le club dans sa réponse. « Les insultes sectaires, notamment les chants qui attisent les divisions en visant un groupe religieux ou politique particulier, et les propos discriminatoires de toute nature n’ont pas leur place dans notre club de football. Chelsea applique une politique de tolérance zéro à l’égard des comportements discriminatoires, quelle qu’en soit la forme. »

La politique de tolérance zéro reste en vigueur

Alors que Chelsea s’apprête à reprendre la compétition nationale après la dernière trêve internationale en accueillant Leeds United samedi, le club a réaffirmé sa volonté d’identifier les auteurs des chants.

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Le communiqué se conclut en confirmant sa volonté de coopérer dans le cadre du nouveau plan d’action : « Nous prendrons toujours des mesures pour identifier les responsables et agir de manière appropriée lorsque cela sera nécessaire. »