Le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich, qui se déroulera demain mardi, est considéré comme le plus marquant des quarts de finale de la Ligue des champions. L'histoire, les 21 titres (15-6) et la rivalité acharnée entre les deux équipes en sont la meilleure preuve.

Cette fois-ci, le match au stade Santiago Bernabéu revêtira une importance particulière, car il symbolisera clairement le nouveau système du football européen qui a vu le jour après l'annonce par l'Union européenne de football (UEFA) de son accord avec le Real Madrid concernant la Super Ligue.

Le journal « AS » a déclaré : « Alexander Cheferin, président de l’UEFA, sera aux côtés de Florentino Pérez, président du Real Madrid, dans la loge présidentielle du Bernabéu, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère dans le football continental.

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Luzán, assistera également au match.

Cette initiative met fin aux tensions qui ont régné ces dernières années, les deux parties ayant pris conscience qu’au-delà du communiqué officiel, il était nécessaire de faire un geste public pour que les supporters comprennent que le football européen va dans la même direction, loin des polémiques et des affrontements, et quel meilleur moyen d’y parvenir qu’un match comme celui qui se déroulera mardi au stade Santiago Bernabéu.

L'élite du football européen se réunira à Madrid pour montrer que la paix et la compréhension règnent désormais dans les compétitions continentales.

C'est Chevrin lui-même qui l'a annoncé lors de la dernière conférence de l'UEFA : « Retour au Bernabéu ? Bien sûr, pourquoi pas ? Je suis déjà présent à Paris, à Milan et à Barcelone. Pas de problème... Bon, le moment est venu. »

Une personnalité centrale a joué un rôle déterminant dans l’ensemble de ce processus et dans les développements de ces dernières semaines. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a été le moteur du rapprochement et de l’entente préliminaire visant à construire un football européen unifié.

C'est le président du Paris Saint-Germain qui a insisté et pris l'initiative de réunir toutes les parties autour de la table des négociations pour trouver une issue à la situation tendue qui prévalait auparavant.

Le format actuel de la Ligue des champions restera en vigueur jusqu’en juin 2027 en raison de la vente des droits de diffusion, et une étude visant à l’améliorer, ou plutôt à l’adapter à la situation actuelle du football et aux attentes des supporters, a déjà été lancée.

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