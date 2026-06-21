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Issam Chaouali Ahli Machidasocial gfx/ Getty Images
Abdelmawgood Samir

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Chawali… Sa voix d’or, désormais perçue comme une « malédiction », plane sur le football arabe à la veille de la Coupe du monde 2026

Jordanie vs Algérie
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Une coïncidence pour le moins surprenante

Le commentateur tunisien Essam Chawali, l’une des voix les plus emblématiques du journalisme sportif arabe de ces dix dernières années, est devenu une sorte de « fantôme » pour les sélections arabes de la Coupe du monde 2026.

Chaque rencontre qu’il a commentée, en dehors de celle du Qatar, s’est soldée par une défaite cuisante, un « signe indien » qui provoque autant de moqueries que d’inquiétude chez les supporters.

Tout a commencé avec la lourde défaite de la Tunisie face à la Suède (1-5), suivie de celle de l’Irak contre la Norvège (1-4) ; avant de voir la Tunisie sombrer face au Japon (0-4), puis l’Arabie saoudite s’incliner contre l’Espagne (0-4).

La « malédiction » s’est même étendue aux sélections africaines : le Sénégal a cédé face à la France (1-3) lors d’une rencontre également commentée par Al-Shawali, portant le total à cinq défaites lourdes en six sorties.

L’unique éclaircie est intervenue lors de Qatar-Suisse, conclu sur un nul 1-1 ayant offert aux « Al-Anabi » leur premier point, rare exception dans une série de revers cinglants.

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Jordanie crest
Jordanie
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Algérie
ALG

Résultat : les supporters algériens et jordaniens redoutent déjà le match de leurs sélections, programmé mardi prochain à l’aube, depuis que la rencontre a été confiée à Chawali. Un nouveau test pour la « malédiction du commentateur tunisien », qui fait désormais le buzz sur les réseaux sociaux.

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