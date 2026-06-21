Le commentateur tunisien Essam Chawali, l’une des voix les plus emblématiques du journalisme sportif arabe de ces dix dernières années, est devenu une sorte de « fantôme » pour les sélections arabes de la Coupe du monde 2026.

Chaque rencontre qu’il a commentée, en dehors de celle du Qatar, s’est soldée par une défaite cuisante, un « signe indien » qui provoque autant de moqueries que d’inquiétude chez les supporters.

Tout a commencé avec la lourde défaite de la Tunisie face à la Suède (1-5), suivie de celle de l’Irak contre la Norvège (1-4) ; avant de voir la Tunisie sombrer face au Japon (0-4), puis l’Arabie saoudite s’incliner contre l’Espagne (0-4).

La « malédiction » s’est même étendue aux sélections africaines : le Sénégal a cédé face à la France (1-3) lors d’une rencontre également commentée par Al-Shawali, portant le total à cinq défaites lourdes en six sorties.

L’unique éclaircie est intervenue lors de Qatar-Suisse, conclu sur un nul 1-1 ayant offert aux « Al-Anabi » leur premier point, rare exception dans une série de revers cinglants.

Résultat : les supporters algériens et jordaniens redoutent déjà le match de leurs sélections, programmé mardi prochain à l’aube, depuis que la rencontre a été confiée à Chawali. Un nouveau test pour la « malédiction du commentateur tunisien », qui fait désormais le buzz sur les réseaux sociaux.