Le commentateur tunisien Essam Chawali a perdu son sang-froid alors qu’il commentait le match Tunisie-Pays-Bas lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, après que les « Aigles de Carthage » de livrer l’une de leurs pires performances en Coupe du monde, avec déjà 11 buts encaissés – un record défensif négatif dans le tournoi – alors que la première mi-temps n’était pas encore terminée et que le score était déjà de 2-0.

Face à ce spectacle, le commentateur a tenu des propos cinglants : « Ce qui se passe est insupportable, et j’aimerais souffrir d’une forme légère d’Alzheimer qui me ferait oublier la participation de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 », exprimant avec force l’ampleur de sa frustration après l’élimination précoce et l’effondrement défensif des « Aigles de Carthage ».

Il a par ailleurs pointé du doigt « un manque de qualité chez les joueurs, une préparation insuffisante et des ingérences dans la sélection », estimant que la sélection nationale payait les erreurs commises avant même le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Il a ajouté que le temps s’écoulait « à la vitesse d’une tortue » tant il lui était pénible d’assister à la prestation des siens, avant de conclure sur une note d’espoir : « Tant qu’une équipe a une histoire, elle reviendra. »

Rani Khedira, milieu de terrain de l’Union Berlin, n’a pas été épargné : arrivé en sélection quelques mois avant le tournoi après l’homologation par la FIFA de son changement de nationalité sportive, il a été accusé de ne pas avoir apporté la plus-value attendue.

Pour Chawali, le joueur de 32 ans n’a pas apporté la valeur ajoutée escomptée depuis son arrivée chez les « Aigles de Carthage », malgré le battage médiatique qui a accompagné son transfert international, d’autant plus qu’il est le frère de l’ancien champion du monde allemand Sami Khedira. Il avait auparavant représenté les sélections jeunes allemandes, avant de choisir la Tunisie grâce à ses origines paternelles.

Il a conclu en déclarant : « Nous manquons d’outils, et pour la première fois dans l’histoire des participations de la Tunisie, nous allons essuyer trois défaites en phase de groupes », faisant référence au bilan négatif qui poursuit les « Aigles de Carthage », alors que le score les maintient toujours menés par les Pays-Bas.

Les propos de Chawali traduisent la colère du milieu sportif tunisien, confronté à une campagne catastrophique marquée par une élimination précoce et une défense déjà battue à onze reprises, alors que la rencontre face aux Pays-Bas se poursuit, laissant craindre un bilan encore plus lourd.