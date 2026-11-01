Comment regarder Charlton Athletic contre Chelsea FC Women avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 8 1 nov. 2026 - 09:30 The Oakwood

L’équipe féminine de Charlton Athletic reçoit Chelsea FC Women à The Oakwood pour un match de WSL opposant la lanterne rouge au leader du championnat.

Chelsea aborde cette rencontre en grande forme sous la direction de Sonia Bompastor, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Lors de sa dernière sortie, l’équipe s’est imposée 2-0 face à la Roma en Ligue des champions féminine. Elle a également inscrit six buts contre Tottenham Hotspur en WSL ce mois-ci.

Charlton, dirigé par Karen Hills, traverse une période difficile. L’équipe a perdu quatre de ses cinq derniers matches, sa seule victoire ayant été obtenue contre Bristol City en Coupe de la WSL. Charlton reste près du bas du classement de WSL et devra créer une énorme surprise pour obtenir quelque chose de cette rencontre.

Chelsea occupe la tête de la WSL et se déplace dans le sud-est de Londres avec le statut de grand favori. Sa défense s’est montrée particulièrement solide lors des derniers matches, avec seulement deux buts encaissés en cinq rencontres.

Pour Charlton, c’est l’occasion de se mesurer à la meilleure équipe du championnat, même si la formation de Hills part nettement désavantagée.

Pour savoir comment regarder ce match de WSL en direct, poursuivez votre lecture.

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