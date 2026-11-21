Comment regarder Charlton Athletic - Aston Villa Women avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Choisissez un prestataire de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un prestataire de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse sportdigital+ Canada Sportsnet

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:00 The Oakwood

Charlton Athletic Women reçoit Aston Villa Women à The Oakwood pour un match de Women’s Super League opposant la lanterne rouge du championnat à une équipe de Villa toujours en quête de régularité dans la première moitié du classement.

Le Charlton de Karen Hills traverse une période difficile. L’équipe n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et son bilan en WSL est préoccupant : trois défaites en championnat, avec de nombreux buts encaissés face à Chelsea et Crystal Palace ces dernières semaines.

Charlton s’est incliné 2-0 face à West Ham United Women lors de son dernier match de WSL. Ce résultat maintient l’équipe à la 14e place et renforce les inquiétudes quant à sa capacité à se maintenir.

Aston Villa aborde la rencontre avec davantage de raisons d’être optimiste. L’équipe de Brian Soerensen a battu Birmingham City Women 1-0 lors de son dernier match de WSL, un résultat rassurant après deux défaites consécutives contre Manchester United et Liverpool qui avaient freiné son élan.

Villa occupe la septième place du classement de WSL et voudra s’appuyer sur cette victoire contre Birmingham pour intégrer la première moitié du tableau. Ce déplacement chez un Charlton en difficulté lui offre une réelle occasion d’y parvenir.

Pour Hills et Charlton, l’ambiance d’un derby à domicile pourrait être le déclic attendu. Mais il faudra nettement hausser le niveau par rapport aux dernières prestations pour obtenir un résultat.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Charlton Athletic Women - Aston Villa Women en direct.

Actualités des équipes et effectifs