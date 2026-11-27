Comment regarder Charlotte FC - Chicago Fire FC avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 28 nov. 2026 - 12:30 Bank of America Stadium

Le Charlotte FC reçoit le Chicago Fire FC au Bank of America Stadium pour un match de Major League Soccer entre deux équipes séparées par une place au classement de la Conférence Est.

Cette rencontre intervient quelques jours seulement après leur affrontement à Chicago. Charlotte s’était imposé 2-1 au Soldier Field le 22 novembre.

L’équipe de Dean Smith arrive en bonne forme sur le plan offensif. Elle a marqué 15 buts lors de ses cinq derniers matches de championnat, avec notamment deux victoires consécutives 4-0 face au CF Montréal et à Orlando City.

La défense s’est montrée moins solide. Charlotte a encaissé trois buts lors d’un match nul 3-3 contre l’Inter Miami, puis trois autres lors d’une défaite face aux Portland Timbers.

Le Chicago de Gregg Berhalter a manqué de régularité. Après une défaite 4-3 sur le terrain du Columbus Crew, il s’est incliné à domicile face à Charlotte. Il reste ainsi sur deux défaites consécutives.

Auparavant, Chicago avait montré sa capacité à marquer à l’extérieur en s’imposant 4-2 face aux Colorado Rapids et 3-2 face à Atlanta United. Charlotte devra faire preuve de plus de vigilance qu’en seconde période de leur dernière confrontation.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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