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Le choix de José Mourinho de titulariser Vinicius Junior face à Alavés a suscité de nouvelles critiques, le Real Madrid n'ayant pas pu éviter la défaite. Ce match a relancé le débat sur le rôle de la star brésilienne au sein de l'équipe et sur l'impact des choix de l'entraîneur sur l'équilibre du onze. Les critiques ne se sont pas limitées au résultat : l'ancien joueur du Real Madrid Poli Rincón estime que Mourinho s'est trompé dans sa gestion de la rencontre, notamment dans ses changements.

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Le Real Madrid s'est incliné 2-1 face à Alavés, et les regards se sont de nouveau tournés vers Mourinho, dont certaines décisions ont été sifflées par les supporters. La plus marquante a été son insistance à aligner Vinicius d'entrée pour la première fois en Liga depuis la fin de sa suspension de quatre matchs.

Pour Rincón, l'entraîneur portugais n'a pas eu la bonne lecture du match : « Ce n'était pas une décision intelligente, ils l'ont sifflé parce qu'il est en train de démanteler l'équipe. » Selon l'ancien joueur du Real Madrid, un choix précis a provoqué la colère des supporters : l'obstination de Mourinho à offrir une place de titulaire à l'ailier brésilien.

« Vinicius ne peut pas être titulaire dans cette équipe, et Mourinho s'obstine à l'aligner d'entrée, a déclaré Rincón. Il aurait dû sortir Vinicius et non Arda Güler. S'il ne corrige pas le tir lors des prochains matchs, il pourrait connaître une nouvelle désillusion. » Ces propos interviennent alors que l'équipe enchaîne les défaites lorsque le Brésilien débute la rencontre sur l'aile gauche.

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Trois défaites avec Vinicius titulaire

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Selon un article du site Defensa Central, le Real Madrid a perdu trois matchs cette saison avec Vinicius titulaire, face à l'Atlético de Madrid, au Real Betis et à Alavés, ce qui relance le débat sur l'intérêt de l'aligner d'entrée. Pour Rincón, la répétition de ce scénario doit pousser Mourinho à revoir ses plans, d'autant que le joueur n'a encore rien montré qui lui garantisse de conserver sa place dans le onze.

À l'inverse, la série de dix victoires consécutives de l'équipe a également compris des succès difficiles, notamment face à l'AEK Athènes et à la Roma, deux matchs dans lesquels Vinicius était titulaire. Contre le Celta Vigo, en revanche, le Brésilien a débuté sur le banc avant d'entrer en jeu et de contribuer à la victoire 2-1, un précédent sur lequel s'appuient ses détracteurs lorsqu'ils évoquent son influence sur le onze.

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Le changement de poste de Vinicius interpelle

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Rincón est également revenu sur l'essai de Mourinho, qui a fait jouer Vinicius sur le côté droit face à Alavés plutôt qu'à son poste habituel d'ailier gauche, estimant que ce changement avait révélé un aspect positif dans le jeu de l'équipe. Le Brésilien évolue habituellement à gauche lorsqu'il est titulaire, tandis que Diomande change de côté pour jouer à droite.

« Sur le côté droit, nous n'avons pas d'ailier, il n'y a que Valverde », a expliqué Rincón, ajoutant que le passage de Vinicius de l'autre côté avait permis au Real Madrid de jouer sur les deux ailes, avec la présence d'Espi, capable de se montrer dangereux et de gêner les adversaires dans la surface. Il a toutefois reproché à Mourinho d'avoir tardé à procéder à cet ajustement, estimant qu'il aurait pu en tirer profit bien plus tôt.

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Si Mourinho tient à donner à Vinicius l'occasion de retrouver son niveau et sa place, Rincón met en garde contre le fait de compter sans cesse sur des remontées au score : « On ne peut pas toujours être obligé de revenir au score. » Vinicius compte cette saison deux buts et trois passes décisives, des statistiques qui ne lui suffisent pas encore pour s'imposer dans la lutte pour une place de titulaire.

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