L’Espagne n’est plus qu’à une marche de la finale de la Coupe du monde, mais l’obstacle est de taille : un test tactique, physique et mental face à la meilleure équipe de France de ces dernières années.

L’équipe de Didier Deschamps a atteint le dernier carré sans la moindre défaite, domine le tournoi sur le plan offensif et aligne un effectif capable de faire basculer la rencontre à tout moment, y compris quand l’adversaire semble prendre l’ascendant.

Pour l’Espagne, la qualification ne pourra se construire uniquement sur la possession ou le beau jeu affiché jusqu’ici ; il faudra passer par dix étapes successives, chacune avec ses propres écueils.

Certaines imposeront la maîtrise du ballon, d’autres exigeront patience et discipline défensive, tandis que le parcours aboutira à l’épreuve la plus redoutable : contenir Kylian Mbappé, comme le souligne le quotidien espagnol Marca.

Première étape : attaquer sur les ailes avant de pénétrer dans la surface

Cette entrée en matière peut paraître moins ardue que les étapes suivantes, mais elle fixe le ton de la rencontre. L’Espagne sait que l’une des principales failles défensives se situe sur les ailes, où les arrières latéraux français ne paraissent pas aussi solides que les défenseurs centraux.

Lucas Digne a déjà montré des signes de fragilité sous la pression, et les Bleus s’appuient souvent sur le soutien des ailiers pour compenser ses limites défensives. De l’autre côté, Jules Kounde anticipe un duel exigeant avec Lamine Yamal, mais le défenseur du FC Barcelone préfère ne pas s’y enfermer, rappelant que l’Espagne possède plusieurs atouts décisifs.

Si Lamine Yamal et Nico Williams parviennent à repousser les arrières latéraux français dans leur camp, la Roja pourra alors imposer son rythme dès les premières minutes.

Deuxième phase : la bataille pour la possession

Même si les Bleus ne sont pas à l’aise sans le ballon, ils n’aiment pas non plus le poursuivre pendant de longues périodes, et c’est là que l’Espagne peut faire la différence.

« La Roja » domine le tournoi avec une possession moyenne de 60 % et figure parmi les sélections les plus rapides à récupérer le ballon après une perte. Luis de la Fuente s’appuie sur son quatuor Rodri, Pedri, Fabián Ruiz et Dani Olmo pour faire du milieu de terrain une zone d’influence exclusivement espagnole.

Plus les séquences de possession se prolongent dans le camp français, plus la vitesse de transition des Bleus s’émousse : un scénario que les Ibériques entendent imposer tout au long de la rencontre.

Troisième phase… Ne pas perdre le ballon

Si la possession est l’arme principale de l’Espagne, c’est son bon usage qui s’avérera décisif.

Aucune autre équipe du tournoi ne convertit aussi rapidement les transitions en occasions de but : une fois le ballon récupéré, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ou Désiré Doué peuvent atteindre le but adverse en seulement trois passes.

L’Espagne devra donc non seulement conserver le ballon, mais aussi éviter de le perdre dans des zones à risque, car la moindre perte pourrait se transformer en but en quelques secondes.

De la Fuente n’a cessé de marteler l’importance d’un équilibre entre audace et discipline, un principe plus crucial que jamais face à une équipe capable de faire plier ses adversaires en transition.

Quatrième étape… Percer le mur français

Atteindre le but français ne sera pas une mince affaire. William Saliba et Dayot Upamecano forment l’une des paires d’axiaux les plus solides du tournoi, grâce à leur puissance, leur vitesse et leur gestion des airs et des duels.

Ce duo permet à la France de se replier sans craindre les ballons en profondeur ni les percées dans le dos de la défense, libérant le reste de l’équipe pour se projeter en contre-attaque.

La supériorité française ne se limite pas à la défense dans sa propre surface : Ibrahima Konaté a souligné que la force de la sélection commence dès la perte du ballon, rappelant que le pressing défensif, trop souvent sous-évalué, est l’un des secrets de son succès.

Cinquième étape : surveiller le laboratoire Oulissi

Si Mbappé fait la une, c’est Michael Olise qui orchestre la plupart des offensives tricolores.

Le joueur du Bayern Munich se meut librement entre les lignes, alterne les positions et possède une vision du jeu exceptionnelle ainsi qu’une grande capacité à délivrer des passes décisives au moment idéal.

Oulissi domine le classement des passeurs décisifs du tournoi, se classe parmi les joueurs qui créent le plus d’occasions, et lui suffit parfois d’une seule touche de balle pour modifier le rythme de la rencontre.

La comparaison établie par Thierry Henry entre ses longues passes et celles de la légende du football américain Tom Brady témoigne de la précision chirurgicale du milieu de terrain tricolore.

Comblez les espaces devant lui, et vous priverez la France d’un de ses principaux atouts offensifs.

Sixième phase… Dembélé… La star silencieuse

Dans l’ombre de Mbappé, Ousmane Dembélé livre l’un de ses meilleurs tournois. Il a marqué cinq buts, délivré plusieurs passes décisives et s’est imposé comme un maillon essentiel de la plupart des offensives tricolores.

Le joueur du Paris Saint-Germain se distingue par ses déplacements imprévisibles, sa capacité à changer de rythme en une fraction de seconde et la polyvalence de son jeu, aussi bien dans la construction que dans la finition.

Les observateurs le surnomment le « capitaine silencieux » : il guide ses coéquipiers par l’exemple plus que par la parole. Contenir son influence sera aussi crucial que de marquer Mbappé.

Septième étape… L’empire offensif

Les statistiques confirment cette domination : les Bleus ont atteint les demi-finales en inscrivant 16 buts, meilleur total du tournoi, et dépassé la barre des cent tirs au but.

Mais l’efficacité est au rendez-vous : les Bleus convertissent environ 15 % de leurs tentatives, un taux qui atteste de la qualité de leurs solutions offensives.

Ces données prouvent que les Bleus n’ont pas besoin de multiplier les occasions pour faire trembler les filets : une seule opportunité bien exploitée suffit.

Huitième étape… La concentration jusqu’à la dernière seconde

L’un des atouts majeurs des Bleus est leur capacité à gagner sans dominer. Ils peuvent laisser l’adversaire garder le ballon, puis récupérer le cuir et déclencher une unique action conclue par un but.

Mbappé, Oulissi ou Dembélé peuvent inverser le cours d’une rencontre en quelques secondes, imposant ainsi de rester concentré durant les 90 minutes.

Didier Deschamps le martèle : dominer ne se limite pas à posséder le ballon, mais à imposer son jeu à l’adversaire, même en étant moins en possession. Une philosophie qui constituera l’un des plus grands défis face à l’Espagne.

Étape n° 9 : la vitesse fulgurante

Si la France possède une arme redoutée de tous, c’est bien la vitesse. Kylian Mbappé a atteint la vitesse maximale du tournoi (37,6 km/h), mais il n’est pas le seul capable de transformer n’importe quelle offensive en un sprint impossible à contenir.

Dembélé, Oulissi, Doué, voire Mano Kone lorsqu’il déborde depuis l’arrière, offrent à l’équipe une capacité d’exploitation des espaces redoutable.

Le duo défensif espagnol, Aymeric Laporte et Pau Cubarsi, devra donc réaliser l’un de ses meilleurs matchs, tout en maintenant un placement irréprochable pour empêcher les Bleus d’exploiter les espaces derrière la ligne arrière.

Dixième étape… Le duel qui porte le nom de Mbappé

Après avoir franchi tous les obstacles, le plus grand défi attend encore les Bleus : contenir l’attaquant parisien. Kylian Mbappé aborde cette demi-finale en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde, à égalité avec Lionel Messi, et traverse l’une des meilleures périodes de sa carrière internationale.

Il n’a plus besoin de toucher souvent le ballon pour faire la différence : un seul sprint, un seul tir ou un éclair de génie lui suffisent pour basculer le match.

Le capitaine des Bleus assume pleinement son statut de leader technique et mental, fort de son expérience unique en Coupe du monde.

L’Espagne pourra certes dominer la possession, imposer son rythme, neutraliser la menace Oulès-Dembélé et percer le verrou défensif français, mais cela restera insuffisant si elle ne trouve pas la clé pour stopper Mbappé.

Cette demi-finale s’annonce donc comme un parcours d’obstacles. Chaque pallier franchi mène à un obstacle plus ardu. Si la Roja parvient à franchir les neuf premiers, elle devra alors affronter le dernier rempart : l’attaquant le plus redoutable du tournoi, capable de faire basculer l’issue du match sur une seule action et d’offrir à son pays un billet pour la finale.