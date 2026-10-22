Al Ahly a publié ce jeudi un communiqué officiel dans lequel il annonce des sanctions à l'encontre des joueurs de l'équipe première, après le match nul concédé face à El Qanah.

Al Ahly a évité la défaite face à El Qanah, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier mercredi, en championnat d'Égypte de première division, alors qu'il était mené jusqu'à la 90e+3, avant que le Marocain Achraf Dari n'inscrive le but de l'égalisation (3-3).





Al Ahly a déclaré dans un communiqué officiel aujourd'hui : « Le capitaine Wael Gomaa, directeur sportif, a décidé d'infliger des sanctions financières doublées aux joueurs après le match d'hier. »



Et d'ajouter : « Wael Gomaa a tenu une longue réunion avec l'équipe ce matin, en présence de l'entraîneur Houcine Ammouta, et a mis les points sur les i concernant le fait que de nombreux joueurs soient apparus loin de leur niveau technique et physique pour des raisons inconnues. »

Et de conclure : « Wael Gomaa a souligné que la période à venir ne tolère aucun relâchement de la part de qui que ce soit, que chacun doit faire son autocritique sur ce qu'il apporte, et qu'Al Ahly ne s'arrêtera sur aucun joueur. »







