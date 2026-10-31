Kiki Sánchez Flores, l'entraîneur d'Alavés, a assumé la responsabilité de la lourde défaite concédée par son équipe face au Barça sur le score de 6-1 au Camp Nou, exprimant sa frustration à l'égard de la prestation et demandant que les critiques lui soient adressées plutôt qu'à ses joueurs.

L'entraîneur d'Alavés a évoqué la défaite de son équipe face au Barça en Liga, soulignant que l'adversaire avait exploité les erreurs défensives et imposé son style de jeu, dans un contexte où ses joueurs ont manqué de tranchant et d'efficacité.

Sánchez Flores a déclaré au sujet de la défaite : « J'ai le sentiment que chaque attaque du Barça allait se terminer par un but, et c'est exactement ce qui s'est produit. Nous n'avons pas été assez solides ni assez décisifs. Je présente mes excuses et, en tant qu'entraîneur, j'accepte la défaite, et plus que jamais je me tiens aux côtés des joueurs de mon équipe. »

Il a ajouté, évoquant la prestation du Barça : « Quand on imagine un match face au Barça, on s'attend à un match comme celui-ci. Nous leur avons ouvert la porte et nous leur avons facilité les choses. Nous avons manqué de tranchant et d'efficacité offensive, et nous ne les avons pas suffisamment mis en danger. Nous avons eu quelques occasions lorsque le score était de 2-0, et nous avons failli marquer, mais les deux autres buts ont scellé le match. »

L'entraîneur d'Alavés a expliqué que le Barça avait imposé son rythme à la rencontre, déclarant : « Ils ont joué le match comme ils le souhaitaient, ils ont contrôlé le déroulement des opérations, et chaque fois qu'ils ont attaqué, ils ont marqué un but. Nous quittons le terrain frustrés, et je veux que les critiques soient adressées à l'entraîneur, et non aux joueurs de mon équipe. »

Sánchez Flores a évoqué l'impact psychologique de la défaite, insistant sur la nécessité de la surmonter rapidement et de corriger les erreurs, ajoutant : « Cela laisse des traces, et nous devons prendre conscience que nous aurions pu livrer une meilleure prestation, mais la situation est passagère. Nous ne pouvons pas continuer à penser à ce qui s'est passé ; nous devons tourner la page, identifier nos erreurs et travailler à les corriger. »

En conclusion de ses propos, l'entraîneur a défendu l'envie de ses joueurs, expliquant qu'ils avaient tenté de réduire les espaces malgré la fatigue, et a déclaré : « Nous n'avons manqué ni d'envie ni d'intention, mais nous avons commis des erreurs. Et s'il n'y a pas d'enthousiasme, c'est à l'entraîneur de réexaminer la question. »