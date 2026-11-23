Comment regarder Chapecoense AF - Palmeiras avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Serie A - Journée 37 24 nov. 2026 - 16:00

Chapecoense reçoit Palmeiras pour un match de Serie A entre la lanterne rouge et l’une des deux meilleures équipes du championnat.

Le club hôte est déjà relégué. L’équipe de Vinicius Bergantin n’a remporté que quatre de ses 34 matches de championnat et évoluera en Serie B la saison prochaine.

Ses dernières semaines dans l’élite sont difficiles. Chapecoense s’est incliné face à Cruzeiro lors de sa dernière sortie et n’a pris aucun point sur ses cinq derniers matches de championnat.

Palmeiras arrive toujours en lice pour le titre. L’équipe d’Abel Ferreira a fait match nul contre Flamengo lors de sa dernière rencontre, un résultat qui la maintient à la deuxième place du classement.

Ce nul faisait suite à une défaite 2-1 face à Cruzeiro. Palmeiras cherche donc à retrouver son élan. Sa victoire 6-1 contre Remo plus tôt ce mois-ci a montré à quel point l’équipe peut être dangereuse face à un adversaire vulnérable.

Voici ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche de la rencontre pour connaître la chaîne TV et les options de streaming confirmées.

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