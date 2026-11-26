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Le match de Ligue Europa entre Besiktas et Hapoel Beer Sheva a sombré dans le chaos. Avant la rencontre, les joueurs de Besiktas ont refusé de serrer la main de leurs adversaires israéliens. Des incidents ont ensuite éclaté dans les tribunes et à l’extérieur du stade.

Pour des raisons de sécurité, le match ne se joue pas à Istanbul, mais à Batoumi, en Géorgie. La tension était très palpable avant la rencontre. Des supporters de Besiktas ont déployé une banderole portant ce message : « Si vous ne pouvez pas empêcher l’injustice, faites-la connaître à tous. »

Besiktas désapprouvait par ailleurs totalement le fait de devoir disputer un match européen à domicile dans un autre pays. Après l’hymne de la Ligue Europa, ses joueurs ont refusé de serrer la main de leurs adversaires.

Lors de la rencontre entre les capitaines, Orkun Kökçü, originaire de Haarlem, n’a pas non plus serré la main de son homologue israélien Miguel Vitor.

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Pendant le match, la situation a complètement dégénéré. Un homme qui montrait un drapeau palestinien a ainsi été violemment pris à partie par la police locale, ce qui a provoqué une bagarre.

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La situation s’est alors embrasée. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques contre les supporters de Besiktas, qui ont riposté. L’un d’eux a été pris à partie si violemment qu’il a abondamment saigné et a dû être hospitalisé. La situation était également particulièrement tendue à l’extérieur du stade.

Besiktas bénéficie du soutien total de clubs turcs, dont Trabzonspor, Galatasaray, Basaksehir et Fenerbahçe. Ce dernier écrit : « Comme tout citoyen turc qui considère que soutenir les opprimés est une responsabilité humaine, nous jugeons inacceptable l’usage disproportionné de la force contre les supporters de Besiktas qui expriment leur soutien au peuple palestinien. »

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La Fédération turque de football (TFF) a elle aussi réagi : « Nous agirons avec détermination au niveau national et international pour prendre toutes les mesures nécessaires, en premier lieu auprès de l’UEFA, et veiller à ce que les responsables rendent des comptes. »

Au moment où ces lignes sont écrites, Besiktas n’a pas encore réagi aux événements. Après une interruption temporaire, l’arbitre a finalement fait reprendre le match. Le score est de 0-0 à la pause, notamment parce que Kökçü a manqué un penalty dans le temps additionnel de la première période.