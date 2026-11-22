Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Si sc Heerenveen avait toutes les raisons de faire la fête après sa victoire dans le derby face au FC Groningen (1-3), des incidents ont eu lieu samedi soir dans le parcage visiteurs. C’est ce que rapporte RTV Noord.

Des supporters frisons auraient arraché « plusieurs toilettes et lavabos » des murs à coups de pied, selon le média local. Les dégâts se chiffreraient en milliers d’euros.

Les fauteurs de troubles auraient sévi à la mi-temps de la rencontre. Heerenveen menait déjà 0-1 à ce moment-là, mais les toilettes des hommes ont tout de même été violemment saccagées.

« Plusieurs lavabos ont été arrachés des murs à coups de pied et certaines toilettes ont été entièrement détruites », rapporte RTV Noord. « Le montant exact des dégâts sera connu lundi matin. Un état des lieux sera alors dressé. »

Publicité Publicité

« Le FC Groningen demandera à sc Heerenveen de prendre en charge les dégâts occasionnés. Les Frisons tenteront ensuite d’identifier les auteurs afin de leur en réclamer le remboursement. Il est en tout cas clair que les dégâts se chiffrent en milliers d’euros. »

Related Topics

« Il est très décevant que des dégradations aient été commises dans le parcage visiteurs à l’issue d’une belle soirée sur le plan sportif pour sc Heerenveen », déclare Ferry de Haan, directeur général de sc Heerenveen.

« Ce comportement ne correspond pas aux valeurs de sc Heerenveen et nous nous en dissocions clairement. Nous espérons pouvoir identifier les responsables afin de leur réclamer le remboursement des dégâts. »

Publicité

« Il s’agit d’un comportement inacceptable de la part d’une ou de plusieurs personnes. De tels agissements n’ont pas leur place à sc Heerenveen et nous continuerons à œuvrer pour y mettre fin », conclut De Haan.

Sur le plan sportif, la soirée a donc été positive pour Heerenveen. Le club a remporté le Derby du Nord 1-3 face à Groningen. L’équipe de l’entraîneur Robin Veldman occupe ainsi une belle sixième place en Eredivisie, à seulement cinq points du leader, le PSV.