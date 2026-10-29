Chaos total en Coupe des Pays-Bas : les « personnes en vestes noires » attaquent en masse les supporters du club à domicile

La situation a sérieusement dégénéré après le match entre Kozakken Boys et le FC Utrecht. À Werkendam, des supporters des deux équipes se sont battus sur le terrain, rapporte De Telegraaf.

« Après le match, à Werkendam, la situation dégénère sérieusement entre des individus en veste noire qui s’en prennent les uns aux autres. Quel gâchis pour le football de coupe, à cause de ces écervelés », écrit Jeroen Kapteijns.

« Les individus en veste noire sur le terrain viennent du secteur réservé aux supporters du FC Utrecht et s’en prennent aux supporters du club local », poursuit le journaliste de De Telegraaf. Des images montrent qu’une poubelle à roulettes est lancée.

« Pour une fois, on peut assister à un match de coupe dans un cadre accessible, sans grillages hauts de plusieurs mètres ni tout le reste. Tranquillement, une bière à la main. Mais il faut encore que ça dégénère. On le sait déjà quand on voit les secteurs de tribune avant le match. Rien que des vestes noires, aucune couleur de club en vue, des “supporters” qui poursuivent leurs propres objectifs agressifs », conclut-il.

Depuis, les policiers ont fait monter les supporters du FC Utrecht dans le bus. Les supporters de Kozakken Boys ont été chassés du terrain par des chiens policiers.

Le FC Utrecht s’est imposé 0-1 sur le terrain de Kozakken Boys jeudi soir. Un but du défenseur Nikolas Panagiotou a suffi à arracher la victoire.