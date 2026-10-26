Lundi soir, à l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or, le chaos a soudain éclaté. Des articles annonçant la victoire de Harry Kane, de Lamine Yamal et de Kylian Mbappé sont apparus sur le site de l’organisation.

La cérémonie de remise du prestigieux prix débute lundi vers 21 heures au London Palladium. Entre-temps, l’organisation a déjà commencé à dévoiler les noms des joueurs qui n’ont pas remporté le prix, en commençant par celui classé 30e.

Mais quelque chose semble aussi avoir sérieusement mal tourné. Environ deux heures et demie avant le début de la cérémonie, trois articles consacrés au vainqueur du Ballon d’Or sont apparus sur le site.

Dans l’un d’eux, Kane était annoncé comme vainqueur, avec une sélection de ses plus beaux buts de la saison écoulée. Yamal aurait lui aussi remporté le prix, ce qui ferait de lui le plus jeune vainqueur de l’histoire. Un autre article présentait Mbappé comme le lauréat, saluant surtout sa régularité ces dernières années.

Plusieurs médias internationaux soupçonnent que des projets d’articles ont été publiés par erreur et parlent de « chaos » et de « panique » au sein de l’organisation. Cette erreur aurait ainsi déjà révélé l’identité des trois joueurs composant le podium. Les articles ont été retirés du site à toute vitesse.

Cette théorie soulève toutefois des questions, puisque le vote pour le Ballon d’Or a été clos dès le 28 septembre. L’organisation devrait donc connaître le vainqueur depuis quelque temps déjà.

Le vainqueur du Ballon d’Or est désigné par un jury international de journalistes spécialisés. Ceux-ci évaluent notamment les joueurs sur leurs performances individuelles, les résultats de leur équipe et le fair-play.