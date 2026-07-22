Chaos total autour d’une recrue à 25 millions : entraînement annulé et intervention des services de sécurité

Lundi, la situation a complètement dégénéré lors de l’entraînement des Wolverhampton Wanderers. L’incident a pris une telle ampleur que la séance a dû être annulée, selon le journal local Wolverhampton Express and Star.

Le nouvel entraîneur a récemment signifié à l’attaquant Tolu Arokodare qu’il ne faisait plus partie des plans de l’équipe première. Mal digérée par le Nigérian, cette décision ne l’a pas empêché de se présenter normalement sur la pelouse de Compton Park.

Un différend a alors éclaté, contraignant le club de Championship à annuler la séance. Le lendemain, des agents de sécurité ont été dépêchés sur place pour empêcher Arokodare de revenir sans autorisation.

Le club s’attend à ce que l’attaquant quitte le navire cet été. Selon l’Express and Star, le joueur de 25 ans n’est pas officiellement interdit d’accès au centre d’entraînement, mais son passage chez les Wolves devrait se conclure par un départ conflictuel.

La saison dernière, il avait déjà été sanctionné pour une altercation avec son coéquipier de 18 ans, Mateus Mané, dans les vestiaires après la défaite 4-0 contre West Ham United ; selon certaines sources, il aurait été le seul agresseur.

Recruté en 2025 au KRC Genk pour 28 millions d’euros, l’avant-centre nigérian n’a marqué que trois buts en Premier League lors d’une saison décevante, ponctuée par la relégation des « Wolves ».

Tout indique que Wolverhampton souhaite se séparer de l’attaquant cet été. Le club a récemment accepté une offre de Trabzonspor pour un prêt, mais le joueur a refusé ce transfert.