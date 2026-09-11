Le chaos est total à Fenerbahçe ce vendredi. Un jour après le duel de Ligue des champions face à l’AS Roma (1-1), l’entraîneur principal Ismail Kartal – qui a démissionné après le match – est introuvable et Dirk Kuijt dirige l’entraînement avec Zeki Göle. C’est ce que rapporte le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu.

Kuijt travaille comme entraîneur adjoint à Fenerbahçe depuis cet été et assure donc, pour l’instant, l’intérim de Kartal. Sabuncuoglu indique que la direction du club souhaite s’entretenir avec Kartal plus tard dans la journée.

La seule question est de savoir si Fenerbahçe parviendra seulement à joindre l’entraîneur. Sabuncuoglu affirme que Kartal a éteint ses téléphones et qu’il est actuellement injoignable.

Cette situation étonnante fait suite à une soirée de jeudi bizarre à Istanbul. Fenerbahçe a fait match nul 1-1 contre l’AS Roma en Ligue des champions, après quoi Kartal a annoncé de manière totalement inattendue lors de sa conférence de presse qu’il démissionnait de son poste d’entraîneur du grand club turc.

Peu auparavant, Kartal avait encore longuement exprimé sa fierté envers son groupe de joueurs. « Ce soir, je félicite mes joueurs et je démissionne. Je veux remercier nos supporters, les médias, mon staff et mes joueurs pour tout le soutien que j’ai reçu jusqu’à présent », a-t-il ensuite annoncé pour officialiser son départ.

Kartal a expliqué avoir pris sa décision dans l’intérêt de Fenerbahçe. « J’ai pris cette décision pour ouvrir la voie à mon club. Nous avons pris cette décision ensemble, en équipe », a déclaré l’entraîneur, qui a également affirmé ne pas avoir l’intention de revenir un jour dans la même fonction.

Le président Aziz Yildirim a toutefois refusé d’accepter la décision de Kartal. « Il reste notre entraîneur et c’est ce que je lui ai aussi dit. Nous continuons ensemble, nous sommes comme une famille. Jusqu’à mon départ, il restera l’entraîneur principal », a fait savoir le président.

Selon Yildirim, la raison de la décision de Kartal est une bouteille d’eau lancée en direction de sa tête pendant le match. La personne qui a jeté l’objet a, selon les médias turcs, déjà été arrêtée.