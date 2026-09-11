Une situation remarquable s’est produite jeudi soir à Fenerbahçe après le duel de Ligue des champions face à l’AS Roma. Le grand club turc a fait match nul 1-1, après quoi l’entraîneur Ismail Kartal a créé une immense surprise en annonçant soudainement son départ lors de sa conférence de presse.

Cette annonce est tombée totalement de nulle part, car peu auparavant, Kartal avait encore longuement exprimé sa fierté envers son groupe de joueurs. De plus, le technicien n’occupait le poste d’entraîneur principal de Fenerbahçe que depuis juin et n’est donc à la barre que depuis quelques mois.

« Je suis ici depuis trois mois maintenant. Depuis le début de la saison, nous nous sommes entraînés avec les joueurs et avons effectué des stages. Notre président et la direction ont essayé de nous aider partout. C’étaient de très beaux jours », a raconté Kartal.

L’entraîneur a ensuite clairement indiqué que le duel contre la Roma serait son dernier match à la tête de Fenerbahçe. « Ce soir, je félicite mes joueurs et je démissionne. Je veux remercier nos supporters, les gens des médias, mon staff et mes joueurs pour tout le soutien que j’ai reçu jusqu’à présent. »

Kartal a souligné qu’il avait pris sa décision dans l’intérêt du club. « J’ai pris cette décision pour ouvrir la voie à mon club. Nous avons pris cette décision ensemble, en tant qu’équipe », a déclaré le coach.

Et ce n’était pas tout, puisque Kartal a également affirmé qu’il n’avait pas l’intention de revenir un jour dans la même fonction. « Je veux aider Fenerbahçe, mes joueurs et les entraîneurs qui viendront ici à l’avenir. C’est pourquoi je me retire maintenant, alors qu’il est encore tôt, sans l’intention de revenir un jour dans cette fonction. »

Le président Aziz Yildirim ne l’entend toutefois pas du tout de cette oreille et a immédiatement fait savoir qu’il n’acceptait pas le départ de Kartal. « Il reste notre entraîneur et c’est aussi ce que je lui ai dit. Nous continuons ensemble, nous sommes comme une famille. Jusqu’à mon départ, il reste l’entraîneur principal. »

Personne au sein du groupe n’était non plus au courant de l’étonnante décision de Kartal. Le latéral gauche Archie Brown, auteur du but du 1-1 contre la Roma, a réagi avec une surprise visible lorsqu’il a été confronté à la nouvelle : « Comment ça, il a démissionné ? Quoi ? Comme entraîneur ? Je n’étais au courant de rien », a déclaré Brown dans la salle de presse devant les journalistes présents.







