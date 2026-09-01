Le FC Chelsea joue les premiers rôles sur le marché des transferts au plus tard depuis le rachat par Todd Boehly, et a déjà déboursé plus de 400 millions d’euros cet été pour recruter de nouveaux joueurs. Et il pourrait encore se passer beaucoup de choses lors du deadline day.

Le milieu de terrain Manu Koné, de l’AS Roma, devrait en effet prendre la direction de Londres selon l’insider mercato Gianluca Di Marzio, les discussions seraient déjà très avancées. Et ce, alors que l’entraîneur des Giallorossi, Piero Gasperini, avait encore exclu un transfert lundi.

Un montant d’environ 60 millions d’euros est évoqué pour l’international français ayant participé à la Coupe du monde, tandis que Jamie Gittens pourrait faire le chemin inverse. Là aussi, il se disait récemment que les Blues ne voulaient en réalité pas laisser partir le joueur de 22 ans, mais selon Sky Italia, un prêt serait désormais soudainement possible.

Transferts de Chelsea : le méga-transfert d’Enzo Fernandez serait bouclé

Le départ de l’attaquant Marc Guiu est en revanche acté, lui qui rejoint le RB Leipzig en Bundesliga. L’international espagnol U21 coûtera entre 16 et 17 millions d’euros aux Roten Bullen et y portera le numéro 9.

Et le gardien Robert Sanchez devrait lui aussi quitter l’équipe de l’entraîneur Xabi Alonso lors du deadline day, sous la forme d’un prêt. Selon Fabrizio Romano, l’Espagnol aurait trouvé un accord avec le club de Serie A de Côme, après avoir perdu sa place de titulaire à Londres au profit de la recrue Emiliano Martinez.

Les Blues sont également impliqués dans ce qui est probablement le plus gros deal du deadline day : selon Di Marzio, un accord existerait désormais avec Manchester City pour le transfert d’Enzo Fernandez, d’un montant de 140 millions d’euros. Il reste jusqu’à minuit pour finaliser tous les dossiers.

Ce serait un transfert record pour les Skyblues. Fernandez détrônerait immédiatement Elliot Anderson, arrivé de Nottingham Forest pour 135 millions d’euros seulement cet été, comme recrue la plus chère de l’histoire du club.