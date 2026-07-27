La bombe a explosé en Italie : Andrea Pirlo ne sera finalement pas le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale. Le directeur technique Paolo Maldini est furieux contre le président de la fédération Giovanni Malagò.

L’Italie cherchait déjà depuis le départ de Gennaro Gattuso en mars un successeur pour la sélection nationale. Après les refus de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola, Maldini s’est tourné vers Pirlo.

L’accord avec Pirlo était déjà quasiment bouclé, jusqu’à ce que Malagò mette soudainement fin aux négociations dimanche soir. Il ne veut pas s’engager avec Pirlo en raison de sa collaboration avec un bureau de paris russe.

Pirlo a réagi à ce rejet soudain. Il est anéanti. « Pendant toute ma carrière, d’abord comme footballeur et maintenant comme entraîneur, j’ai toujours exercé mes activités dans le plein respect des lois des pays dans lesquels j’ai travaillé et des contrats que j’ai signés. »

« La collaboration professionnelle qui fait l’objet de la récente controverse est née dans le cadre de mon parcours professionnel aux Émirats arabes unis et est exclusivement de nature commerciale », poursuit Pirlo.

« Attribuer une signification politique à cette collaboration revient à me prêter des convictions que je n’ai jamais exprimées et qui ne me correspondent pas. Je veux remercier Maldini et Leonardo pour l’estime et la confiance qu’ils m’ont témoignées », poursuit l’international aux 113 sélections.

« Je connais leurs compétences, leur sérieux et l’amour qu’ils ont toujours consacré au football italien. Je regrette qu’un choix purement commercial ait été si rapidement emporté dans un débat public qui a conduit à m’attribuer des significations et des intentions qui ne sont pas les miennes. »

Maldini est furieux après la décision de Malagò et veut quitter la fédération. Selon La Gazzetta dello Sport, il voit surtout dans le rejet de Pirlo en raison du sponsor russe un faux prétexte pour saper son choix et son autonomie. À son arrivée en fonction, il y a à peine deux semaines, Maldini avait reçu des garanties de pleine autorité sur le sélectionneur.

Une réunion de crise entre Maldini et Malagò est prévue lundi, au cours de laquelle l’ancien défenseur italien devrait, selon toute vraisemblance, présenter sa démission.