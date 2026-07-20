Chaos lors de la finale de la Coupe du monde… Une attaque armée vient gâcher les célébrations des Espagnols !

L'ambiance festive qui régnait à l'occasion de la finale de la Coupe du monde 2026 a tourné au chaos en Espagne, après qu'un restaurant a été le théâtre d'une violente attaque perpétrée par un groupe armé, qui a fait plusieurs blessés. Cet incident a donné lieu à l'ouverture d'une vaste enquête par les autorités espagnoles.

Selon le quotidien espagnol Marca, l’incident s’est produit vers 22 h 15 au restaurant-bar « Italian », un point de rendez-vous habituel pour plusieurs militaires qui suivaient la finale.

Selon le quotidien, une dizaine d’individus ont fait irruption de façon inattendue, armés de barres de fer et de matraques télescopiques, et se sont livrés à une violente agression, semant la panique parmi les clients.

Le bilan fait état de six blessés : un militaire, touché à la tête et plusieurs côtes cassées, et une femme avec le nez fracturé. Les secours ont prodigué les premiers soins sur place avant d’évacuer les cas les plus sérieux vers l’hôpital.

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Selon Marca, la Garde civile a ouvert une enquête approfondie pour identifier les agresseurs et leurs motivations, en exploitant notamment les images des caméras de vidéosurveillance alentour.

Selon une première hypothèse, l’un des militaires portait un tee-shirt floqué du logo du groupe nazi espagnol « Núcleo Nacional », ce qui pourrait avoir déclenché l’incident, même si les autorités n’ont pas encore confirmé cette piste ni révélé le mobile réel de l’attaque.