Chaos en Irlande. Depuis des mois, la sélection nationale, portée par l’élan de ses supporters, menaçait de boycotter le match de Ligue des nations, comptant pour la 2e journée du groupe 2 de la Ligue B, contre Israël. « Motivations humaines » et « solidarité avec le peuple palestinien », expliquaient les nombreux manifestants présents au rassemblement des joueurs à Dublin, à la veille du départ pour le double déplacement contre le Kosovo puis Israël, match programmé à Debrecen, en Hongrie.





LA CONDAMNATION - Sur le plan politique, l’Irlande a fermement condamné les opérations militaires d’Israël dans la bande de Gaza. « Le sport se retrouve en difficulté lorsqu’il se heurte à la politique », avait déclaré le Premier ministre Micheal Martin au moment du tirage au sort, en expliquant que « comme nation, nous avons fermement condamné la politique du gouvernement israélien ».





LE RISQUE DE SUSPENSION - D’où la décision initiale de la FAI, la Fédération irlandaise de football, de boycotter le match de Ligue des nations, prévu dimanche. Sauf que la défaite lors de la 1re journée sur le terrain du Kosovo a mis l’équipe d’Irlande dos au mur : une autre défaite (sur tapis vert) pourrait coûter très cher à l’Eire, qui risquerait alors sérieusement une relégation en Ligue C, en plus de lourdes sanctions de la part de l’UEFA, au lendemain même de l’Euro 2028 dont l’Irlande est l’un des pays organisateurs (avec l’Angleterre, le pays de Galles et l’Écosse).





LES VOTES ET LES REBELLES - Le sélectionneur Heimer Hallgrimsson a décidé de « convoquer » le vestiaire et de soumettre la question au vote : la majorité des joueurs aurait décidé de jouer, malgré les réserves sur la participation de l’adversaire à la compétition. Mais un groupe de joueurs irlandais est prêt à refuser d’entrer sur le terrain : à la tête de la « minorité » battue lors du vote se trouve le deuxième gardien Gavin Bazunu, né à Dublin mais d’origine nigériane, qui a choisi de ne pas s’entraîner, de rester à l’hôtel et de demander des explications au sélectionneur et à la fédération. Et désormais, tout peut arriver.