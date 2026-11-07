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Les tensions au sein du Napoli ont atteint un point de rupture après l’annulation soudaine de la conférence de presse d’avant-match de Massimiliano Allegri. Cette décision fait à nouveau planer le doute sur l’avenir de l’entraîneur au stade Diego Armando Maradona.

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Coup de théâtre de dernière minute à Naples

L’atmosphère au Napoli est passée de préoccupante à chaotique après la décision extraordinaire du club d’annuler la conférence de presse prévue d’Allegri, dix minutes seulement avant son début. Les journalistes étaient déjà réunis et les équipes de tournage prêtes lorsque ce revirement soudain a été annoncé à la presse, prise de court.

Cette décision inattendue a considérablement renforcé les spéculations sur l’avenir d’Allegri à son poste. Selon Sky Sport Italia, l’ordre d’annuler la conférence est venu directement du président Aurelio De Laurentiis.

Une mise au vert pour sortir de la crise avant le choc crucial face à la Lazio

Pour tenter de rétablir la situation, l’ensemble de l’équipe première a été placé en mise au vert au centre de Castel Volturno. Celle-ci a débuté vendredi, alors que l’équipe cherche des solutions avant son affrontement de dimanche matin contre la Lazio.

Cette rencontre tombe au pire moment pour Naples, ébranlé par deux défaites consécutives, contre la Juventus en Serie A puis sur le score lourd de 4-1 sur le terrain du FC Porto en Ligue des champions.

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Les joueurs se renvoient la responsabilité dans le vestiaire

Le déplacement à Porto a révélé des tensions croissantes au sein de l’effectif, notamment à travers la remarque énigmatique de Matteo Politano selon laquelle « seuls les Italiens » assumaient la responsabilité de leur baisse de forme, ainsi qu’une vive altercation sur le terrain entre Kevin De Bruyne et Lorenzo Lucca.

Allegri a été licencié par l’AC Milan à la fin de la saison dernière après avoir échoué à décrocher une qualification pour la Ligue des champions. Il a toutefois rapidement retrouvé un poste d’entraîneur en juin, signant un contrat de trois ans avec le Napoli pour succéder à Antonio Conte.

Naples, en difficulté, face au redoutable leader, la Lazio

Naples traverse une mauvaise passe et végète actuellement à la 10e place du classement de Serie A avec seulement 14 points. Sa situation se complique encore à l’approche d’un match contre l’équipe qui se distingue le plus dans le championnat jusqu’ici : la Lazio, leader avec 28 points après neuf victoires et un seul match nul.