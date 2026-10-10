Le match de Liga entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Club a été définitivement arrêté samedi. Des supporters du Rayo ont manifesté leur mécontentement envers le président du club, Raúl Martin Presa, en jetant massivement des avions en papier et d’autres objets sur la pelouse.

Les supporters du Rayo réclament depuis longtemps déjà le départ de Presa. Les fans reprochent notamment au dirigeant l’état de délabrement de l’Estadio de Vallecas, à Madrid.

Ce stade était et est toujours dans un tel état de délabrement que sa licence a été temporairement retirée et que le Rayo a dû disputer ses matches à domicile à Leganés, qui jouxte Madrid. La plupart des supporters du Rayo ont refusé, pour protester contre Presa, d’effectuer les dix kilomètres séparant Vallecas de Leganés.

Samedi, il était enfin de nouveau possible de jouer à Vallecas après 147 jours, mais la rencontre n’allait pas durer longtemps. À la treizième minute, des supporters du Rayo ont jeté des avions en papier, mais aussi des ballons et des chaises sur la pelouse. L’arbitre a alors interrompu le match pendant dix minutes.

Les supporters du Rayo, qui insultaient constamment Presa, ont été avertis par le speaker du stade que si quelque chose était encore jeté sur la pelouse une seule fois, le match serait définitivement arrêté. Les joueurs Óscar Valentín et Isi Palazón ont parlé avec les ultras, les Bukaneros, derrière l’un des buts.

Quelques secondes après la reprise, la situation a de nouveau dégénéré, ce qui a conduit l’arbitre, après concertation avec la police, à arrêter définitivement le match. Les supporters du Rayo ont notamment scandé « Presa, casse-toi ! » et « Presa, hijo de puta », avant de remercier les visiteurs qui avaient fait le déplacement.

La police antiémeute a en outre dû intervenir lorsqu’un certain nombre de supporters du Rayo ont tenté d’envahir la pelouse, rapporte MARCA. On ne sait pas encore si, ni quand, le match reprendra.



