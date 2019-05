Chants racistes contre Moise Kean : Cagliari pas sanctionné

La Commission de discipline de la Serie A n'a pas sanctionné le club de Cagliari après les dérapages racistes ayant eu lieu contre la Juventus.

ne sera pas sanctionné pour les cris racistes entendus à l'encontre de l'attaquant de la Moise Kean.



Le jeune attaquant international italien avait été victime de cris racistes après avoir marqué et célébré un but devant la curva du club local.



Son coéquipier, Blaise Matuidi, a également ciblé et a même menacé de quitter le terrain pendant le match.

Ces tristes scènes avaient entraîné des déclarations polémiques de Leonardo Bunucci, estimant que les torts étaient partagés. "Kean sait que lorsqu'il marque un but, il doit se concentrer sur la célébration avec ses coéquipiers", avait déclaré Bonucci à Sky Sport Italia après le match.

"Il sait qu’il aurait pu faire quelque chose de différent aussi. Il y avait des moqueries racistes après le but, Blaise les a entendues et s'est mis en colère. Je pense que les torts sont partagés à 50-50, parce que Moise n'aurait pas dû faire cela et que le Curva n'aurait pas dû réagir de la sorte. Nous sommes des professionnels, nous devons donner l'exemple et ne provoquer personne. Je préfère parler de l'excellente performance".

L'affaire et les commentaires du défenseur avaient été très commentées en et à l'étranger.



Malgré cela, la série A a choisi de ne pas sanctionner Cagliari à la suite de l'incident.



"Les chants, même s'ils étaient répréhensibles, avaient objectivement une pertinence limitée pour le match, même en tenant compte de la perception", a indiqué la ligue dans un communiqué ce mardi. "La décision est de ne pas appliquer de sanctions à Cagliari".



Un verdict assez incompréhensible qui ne devrait pas redorer l'image de la compétition après les multiples incidents qui se sont produits ces dernières années. Des stars telles que Kalidou Koulibaly, Mario Balotelli et Kevin-Prince Boateng ont toutes été victimes de chants racistes.