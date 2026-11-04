La direction du club d'Al-Ittihad a entamé la révision de ses dispositions, après que les récentes modifications du calendrier des compétitions locales ont imposé un réexamen du programme de l'équipe, y compris le stage à l'étranger qui devait se tenir en janvier prochain.

Selon les sources du journal «Arriyadiyah », le report des matchs de la 13e journée, ainsi que les changements attendus concernant les dates des rencontres du championnat saoudien, ont poussé les responsables du club à réétudier le plan de préparation hivernale, pour lequel le choix s'était porté sur la ville espagnole de Marbella pour accueillir le stage de l'équipe.

Les sources ont précisé que le tableau définitif concernant la date du stage et ses détails sera arrêté après l'annonce par la Ligue saoudienne de football professionnel du calendrier révisé de la compétition au cours des prochains jours.

Al-Ittihad avait choisi Marbella pour accueillir son rassemblement hivernal, après que la ville espagnole eut accueilli son stage estival au début de la saison en cours.

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Ces développements interviennent à la suite de la décision de la Confédération asiatique de football, mardi matin, de reporter la Coupe d'Asie des nations 2027, qui devait débuter en Arabie saoudite en janvier prochain, à la période allant de décembre 2027 à janvier.

Dans l'attente de l'éclaircissement du nouveau programme, l'entraîneur allemand Jens Wiesing s'est contenté d'accorder aux joueurs d'Al-Ittihad un congé de 5 jours.

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