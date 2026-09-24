Les entraîneurs Jürgen Klopp et Xavi Hernández ont dévoilé les compositions de départ des sélections d'Allemagne et des Pays-Bas, avant le choc attendu entre les deux équipes ce jeudi soir, en ouverture de leur parcours en Ligue des nations de l'UEFA, au stade « Johan Cruyff Arena » dans la capitale néerlandaise, Amsterdam.

Xavi a opté pour les Pays-Bas pour une composition en 4-3-3, établie comme suit :

Gardien de but : Bart Verbruggen.

Défense : Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries.

Milieu : Quinten Timber, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch.

Attaque : Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Xavi a conservé plusieurs stars des Pays-Bas sur le banc, comme Nathan Aké, Jeremie Frimpong et Teun Koopmeiners.

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Quant à l'Allemagne, sa composition se présentait comme suit :

Gardien de but : Marc-André ter Stegen.

Défense : Philipp Troué, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown.

Milieu : Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Jamal Musiala.

Attaque : Kevin Schade, Karim Adeyemi, Kai Havertz.

Klopp entame le match en 4-2-3-1, avec Kimmich et Nmecha au cœur du milieu, derrière le trio Schade, Musiala et Adeyemi, tandis que Havertz mène la ligne d'attaque, alors que Serge Gnabry et Nadiem Amiri prennent place sur le banc des remplaçants.

Ce choc revêt une importance particulière, puisqu'il s'agit du premier match officiel de Klopp avec la sélection allemande, ainsi que de la première apparition officielle de Xavi à la tête du staff technique de la sélection néerlandaise.



