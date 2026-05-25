Changements d’entraîneurs en Italie : Tijjani Noslin et Kenneth Taylor y voient plus clair

Gennaro Gattuso va devenir le nouvel entraîneur de la Lazio, selon les journalistes spécialisés dans les transferts Matteo Moretto et Fabrizio Romano. Les Néerlandais Kenneth Taylor et Tijjani Noslin auront donc bientôt un nouveau coach. Même constat pour Marten de Roon, à l’Atalanta, qui verra lui aussi son entraîneur changer.

Gattuso succède ainsi à Maurizio Sarri, lequel prend les commandes de l’Atalanta, a confirmé Fabrizio Romano lundi. Sarri remplace à son tour Raffaele Palladino.

Cette saison, Sarri a mené le club à la neuvième place, manquant de peu une qualification européenne. Un an plus tôt, sous les ordres de Marco Baroni, la Lazio avait déjà terminé septième pour la deuxième fois consécutive, et avait également échoué à décrocher un billet pour la Coupe d’Europe.

Lors de son premier passage à la Lazio, Sarri avait toutefois brillé, offrant aux Romains leur meilleur classement depuis vingt ans : une deuxième place lors de l’exercice 2022/23.

Sarri prend désormais les rênes de l’Atalanta, qui a de justesse obtenu son billet pour une compétition européenne. L’équipe de Marten de Roon, dont le contrat pourrait être prolongé, a terminé septième et disputera donc la Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

Sans club depuis l’élimination de l’Italie de la Coupe du monde, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan – passé par l’Olympique de Marseille, Naples, le Valencia CF et déjà l’AC Milan – a pour mission de ramener les Romains sur la scène continentale.

Il s’est engagé pour deux saisons avec le club de Noslin et Taylor.