Feyenoord a peut-être finalement encore plus d’ambitions en ce Deadline Day qu’on ne le pensait jusque-là. Alors qu’ESPN rapportait mardi que le club de Rotterdam n’attendait plus de gros renforts, Pieter Zwart, de Voetbal International, estime qu’en coulisses, le travail se poursuit activement pour renforcer l’effectif.

Sinclair Bisschop a indiqué au nom d’ESPN que Feyenoord n’interviendrait plus qu’en cas d’opportunité exceptionnelle ou de formule de prêt intéressante. Cela signifierait que la direction du club n’a pas l’intention de dépenser encore des millions pour un recrutement.

Du côté de VI, le discours est toutefois différent. Zwart explique dans le Transfer Deadline Show que le directeur technique Dévy Rigaux a vraisemblablement ses listes de candidats prêtes depuis longtemps et qu’il n’est, selon lui, pas le type de dirigeant à agir de manière impulsive.

Selon Zwart, Rigaux est justement réputé pour sa méthode réfléchie, dans laquelle son intérêt pour certains joueurs filtre rarement à l’extérieur. Feyenoord peut donc travailler sur plusieurs dossiers sans que cela soit vraiment visible de l’extérieur.

L’un des principaux points d’attention se situe en attaque, au poste d’avant-centre. Ayase Ueda a depuis rejoint Lille, tandis que Feyenoord, selon Zwart, s’attendait depuis un bon moment au départ de l’attaquant japonais.

« Pour Feyenoord, il est clair tout l’été qu’il y avait de grandes chances qu’Ueda parte, donc ils vont agir en conséquence », a déclaré Zwart.

Et selon le rédacteur en chef, cela ne s’arrête pas là. « Ils veulent aussi encore un ailier gauche, donc ils sont en train d’y travailler à fond en ce moment. »