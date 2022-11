Changement de système, la MNM, Neymar... Galtier se confie après sa première partie de saison au PSG

Ce mardi, Christophe Galtier a dressé un bilan de ses cinq premiers mois sur le banc du Paris Saint-Germain.

Invité dans le Super Moscato Show sur RMC ce mardi, Christophe Galtier a dressé un bilan global de sa première partie de saison avec le Paris Saint-Germain lors de laquelle le club de la capitale est parvenu à rester invaincu. « J’ai un groupe de grande qualité avec lequel je prends beaucoup de plaisir à travailler. Il y a une grande attente autour du club et de l’équipe. Depuis le début de saison, j‘ai des joueurs présents au quotidien », a-t-il tout d’abord résumé.

Un changement de système payant

L’ancien entraîneur niçois est également revenu sur son changement de système, passant de trois défenseurs centraux à deux pendant la blessure de Presnel Kimpembe. Un choix qui s’est avéré payant puisque les Parisiens se sont imposés 6 fois en autant de matches dans ce système. « Je l’ai fait évoluer(son système, ndlr) pour deux raisons. La première est que nous avons recruté trois milieux de terrain arrivés très tard dans la préparation. (...) La deuxième est que ce système a ses limites, notamment pour les deux milieux. Ce système avec deux milieux et trois offensifs vous laisse soit en bloc haut, soit en bloc bas. Il n'y a pas de juste milieu. Pour avoir ce juste milieu, il faut ajouter ce milieu », a-t-il expliqué.

Galtier a convoqué la MNM

L’entraîneur français a également évoqué le trio Messi-Neymar-Mbappé, qui cumule déjà 46 buts et 31 passes décisives cette saison. Galtier a mentionné la gestion de ses trois stars et notamment le fait de les faire sortir en cours de match. « Au Japon, j’ai réuni Leo, Ney et Kylian. J’ai abordé ce sujet avec le calendrier très particulier. Ils m'ont dit : « Au moment où vous voulez nous sortir, c'est le moment où l'adversaire est en train de lâcher et que ça devient plus facile pour nous. C'est là où on va prendre un énorme plaisir à en rajouter un » », a-t-il ajouté.

Malgré tout, l’entraîneur champion de France en 2021 avec Lille a qu’il restait le seul décideur quant au fait de sortir l’un de ses trois offensifs en cours de match. « Quand on a le bonheur trois joueurs comme ça, je dois faire en sorte - c'est ma responsabilité - d'organiser l'équipe autour de ces trois-là. Après, il y a l'histoire du match, la fatigue. Le scénario peut m'imposer la décision de sortir l'un des trois. Je ne me l'interdis pas », a poursuivi le coach parisien.

Galtier est très satisfait de Neymar

Galtier a également été interrogé sur Neymar, qui n’a toujours pas réalisé une saison pleine depuis son arrivée au PSG. Il explique qu’il a été agréablement surpris par l’international brésilien. « Neymar est arrivé le 4 juillet, fit, prêt. Je ne lui ai pas parlé tout de suite. Lors des dix premiers jours, j'ai été très observateur. Les entretiens individuels se sont faits au Japon. Je lui ai dit que j'étais très heureux d'être son entraîneur. C'est la première des choses, a-t-il confié. Le Neymar que j'ai rencontré, c'est un très grand professionnel, qui se prépare pour les séances, qui arrive très tôt, qui ne manque aucune séance. C'est un ensemble de choses. Il y a une prise de conscience de sa part et de son organisation autour de lui. Évidemment qu'il y a cet objectif Coupe du monde ».

Mbappé n’est pas au-dessus du club

Concernant Kylian Mbappé, l’entraîneur des Rouge et Bleu assure qu’il ne passera pas au-dessus du club. « Kylian a pris une décision difficile à prendre. Évidemment qu'il est amoureux du PSG, mais il avait un regard très attentif sur le Real Madrid. Merci pour notre Ligue 1, pour les joueurs, pour moi. Est-ce qu'il est au-dessus du club ? C'est faux », a-t-il lâché.