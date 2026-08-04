Changement de maillot juste après le coup de sifflet final : Oliver Baumann raconte la folie de la FIFA pendant la Coupe du monde

« Laissons le football être du football, pour qu’il soit question du sport », a déclaré le gardien de 36 ans lors d’un point presse pendant le stage d’entraînement du TSG Hoffenheim à Seefeld. « Le sport et le football sont si beaux, ils vivent des émotions et du jeu lui-même. Cela ne doit pas disparaître. Il ne faudrait pas que nous tous, qui aimons ce sport, n’ayons un jour plus envie de nous y intéresser parce qu’il est trop transformé. »

Plus concrètement, Baumann s’est notamment plaint de la gestion des badges de Coupe du monde récemment introduits : « Nous avions de petits badges sur le maillot. Pour les joueurs qui sont là depuis plus longtemps ou qui ont déjà disputé plusieurs Coupes du monde, il y avait écrit “Legacy”, pour moi “Débutant” ou quelque chose du genre. Et puis des gens passent dans le vestiaire et retirent de nouveau ces badges simplement thermocollés. On m’a expliqué que cela servait visiblement aussi à gagner de l’argent. Là, je me dis simplement : “Laissez mon maillot tranquille, je veux le récupérer !” »

Selon certaines informations, ces badges font partie d’un accord de sponsoring entre la FIFA et le fabricant de produits dérivés Fanatics, qui exploite notamment Topps, spécialisé dans les cartes à collectionner et les autocollants. Après la Coupe du monde 2030, Topps récupérera les droits du partenaire de longue date Panini. Les badges retirés des maillots devraient alors être commercialisés sous une forme encore inconnue.

Oliver Baumann critique les Hydration Breaks et le stade de la finale

Baumann s’est également plaint de l’application des controversés Hydration Breaks, indépendamment des conditions climatiques réelles : « À Houston, par exemple, le stade était climatisé à 22 degrés, mais simplement parce que c’était indiqué sur le papier, la pause a quand même eu lieu. » De nombreuses chaînes de télévision ont utilisé ces pauses fraîcheur pour diffuser des écrans publicitaires supplémentaires.

Baumann a également critiqué les conditions dans le stade de la finale à East Rutherford, près de New York, où l’Allemagne a disputé son troisième match de groupe contre l’Équateur. « La pelouse était sèche comme tout. Pour moi, ce n’aurait pas été un stade de finale, du moins pas au vu de l’état du terrain. »

Baumann a occupé le rôle de gardien remplaçant de l’Allemagne pendant la Coupe du monde, derrière le revenant Manuel Neuer. Malgré toutes les déclarations du sélectionneur Julian Nagelsmann avant le tournoi, Baumann a finalement été rétrogradé au rang de numéro deux avant l’annonce de la liste, sur un ton assez critique.

« Il était déjà désolé de la façon dont tout s’est terminé », a déclaré Baumann, assurant qu’il avait avec son ancien entraîneur « encore une très bonne relation, c’était déjà le cas à l’époque. Les décisions sportives sont alors acceptées et, pour moi, le sujet est clos. »

L’équipe d’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale par le surprenant Paraguay, et Nagelsmann a ensuite démissionné sous une légère pression de la direction de la DFB. Jürgen Klopp a désormais repris les rênes de l’équipe nationale A.