L’ancien joueur du Bayern David Alaba est officiellement sans club depuis juillet, après que son contrat au Real Madrid n’a pas été prolongé. La suite pour le polyvalent défenseur de 34 ans est totalement incertaine, même si des rumeurs ont récemment évoqué un engagement à la Lazio Rome.

En revanche, un transfert à Manchester United ne serait manifestement pas une option, comme le rapporte Manchester Evening News. La raison serait un changement de cap du club en matière de recrutement, les Red Devils ne voulant plus se concentrer sur des anciennes stars.

Par le passé, United a régulièrement recruté des joueurs sur le déclin, comme Bastian Schweinsteiger, Edinson Cavani ou Cristiano Ronaldo, qui n’ont plus réussi à retrouver à Old Trafford le niveau de leurs grandes années.

Les dirigeants autour de l’entraîneur Michael Carrick voudraient donc désormais concentrer leur attention avant tout sur de jeunes joueurs à fort potentiel, et moins sur des stars vieillissantes, qui coûtent en outre souvent un salaire trop élevé par rapport au rendement fourni.

Une arrivée d’Alaba à Manchester n’est donc pas non plus à l’ordre du jour, pas plus qu’un éventuel recrutement des défenseurs également sans club Sergio Ramos (40 ans) ou Daniel Carvajal (34 ans), même si United a récemment été critiqué pour ne pas avoir renforcé sa défense après avoir encaissé 50 buts lors de la saison écoulée.