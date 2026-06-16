« Chanceux et sans identité » : Walid Al-Faraj critique sévèrement Donis après le match nul face à l’Uruguay

Le journaliste Walid Al-Faraj a critiqué le sélectionneur grec Giorgos Donis après le match nul 1-1 de l'Arabie saoudite face à l'Uruguay, lors de la première journée des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1 au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la première journée de la phase de groupes.

Après la rencontre, le journaliste a publié un tweet sur son compte personnel, estimant que la sélection saoudienne avait été chanceuse de repartir avec ce point et pointant du doigt les choix de l’entraîneur grec.

Dans son tweet, il a commenté : « Nous avons eu de la chance de ramener un point précieux face à l’Uruguay ; commencer sans défaite est toujours une bonne chose. »

Il a ajouté : « Mais franchement, les Verts manquent d’identité, et les choix de Donis sont surprenants : le remplacement de Musab Al-Juwair et le maintien de Salem Al-Dossari sur le terrain ».

Il a conclu : « Au final, un grand merci au génial Mohammed Al-Owais pour son match exceptionnel, qui nous rappelle sa performance face à l’Argentine en 2022. »

Al-Owais a réalisé des arrêts décisifs, l’Uruguay ayant frappé 28 fois au but, dont 10 cadrées. Il a repoussé toutes les tentatives, hormis celle qui a abouti au seul but encaissé.