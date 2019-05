Championship - Leeds United : Marcelo Bielsa prolonge d'un an

vient d'annoncer ce mardi via un communiqué la prolongation d'un an du contrat de Marcelo Bielsa.

"Leeds United est ravi de confirmer que son président, Andrea Radrizzani, a officiellement validé l'option de prolonger le contrat de Marcelo Bielsa pour une deuxième saison" a écrit le club sur son site internet.

Après une saison plutôt reussie où il aura terminé 3ème de Championship, Marcelo Bielsa n'aura pas reussi à battre le Derby County de Frank Lampard en demi-finale de play-offs et promouvoir les Peacocks en .

Arrivé au club en 2018, le technicien argentin va donc rempiler d'une année supplémentaire avec le club anglais avec un objectif clair : la montée en Premier League la saison prochaine.

