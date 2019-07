Championship - Huddersfield : Le nouveau maillot fait polémique

Relegué en Championship cette saison, Town a dévoilé son nouveau maillot domicile 2019-20. Si le design reste classique et fidèle aux couleurs du club, l'emplacement et la taille de son sponsor, Paddy Power, est très critiqué sur les réseaux sociaux.

Révélé ce mercredi matin, le logo vert du bookmaker irlandais Paddy Power est présent en très grande taille sur l'avant du maillot, en diagonale, obligeant l'emblème du club à se déplacer sur le centre du maillot.

L'article continue ci-dessous

#htafc 's new home kit for the upcoming 2019/20 season has today been revealed! Produced by main supplier @UmbroUK , the new home kit features a modern spin on the traditional blue and white striped home shirt thanks to new title sponsor @paddypower .

Les amateurs de football du monde entier n’ont pas tardé à réagir a ce design surprenant, mais il a rapidement été souligné que, si ce maillot était effectivement celui qu'Huddersfield porterait l'an prochain, cela serait à l'encontre de règles de la Football League en termes de taille et de logo pour le sponsor.

"Nous avons opté pour une approche très moderne du logo Paddy Power. Paddy Power est une société très avant-gardiste et innovante. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes ravis de travailler avec elles. Le nouveau logo au style «ceinture» attire vraiment l’attention et nous permet de conserver notre réputation d’innovateurs" a pourtant expliqué Sean Jarvis, le directeur commercial d'Huddersfield Town.

Fair play to Huddersfield. This is probably the worst kit I’ve ever seen. Whoever decided it would be a good idea for the sponsor to be like that needs to be in a padded cell. pic.twitter.com/mUzp4K9MxX